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Dünya
Deutsche Welle

Almanlar yılın en kötü kelimesini seçti

Almanya'da gündemden düşmeyen İslam karşıtı Pegida ile ilgili tartışmalar, yılın en kötü kelimesi seçimine de yansıdı.

13 Ocak 2015 13:58


Pegida gösterilerinin organizatörleri tarafından sık sık kullanılan "yalancı basın" (Lügenpresse) ifadesi, 2014'ün en kötü kelimesi seçildi. Seçim, Alman Dil Kurumu'nca (GfdS) belirlenen bir jüri tarafından yapıldı.

Jürinin sözcüsü Prof. Dr. Nina Janich, 'yalancı basın' ifadesinin dünya savaşları sırasında gündeme geldiğini ve Naziler tarafından da propaganda ve karalama amaçlı kullanıldığını hatırlattı. Prof. Janich, medyanın genel bir ifadeyle töhmet altında bırakılmasının demokrasi açısından önem taşıyan basın özgürlüğünü olumsuz etkilediğini kaydetti.

2011'de 'dönerci cinayetleri' seçilmişti

2013'te "sosyal turizm", 2012'de "kurban abonesi", 2011'de "dönerci cinayetleri" yılın ön kötü kelimesi seçilmişti.

Almancanın dil yapısı gereği, iki veya üç kelimeden oluşan birleşik tamlamalar Türkçenin aksine tek kelime olarak yazılıyor.

Almanya'da 1991 yılından bu yana seçilen "yılın en kötü kelimesi" ile topluma dil duyarlılığının kazandırılması amaçlanıyor. Kelime dört dil uzmanı ve bir gazeteciden oluşan bir jüri tarafından belirleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaPegidaAlman Dil KurumuProfJanichNazilerTürkçeninDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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