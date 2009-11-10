Almanlar, yıkılan duvarı geri istiyor!

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Vergiler kalksın

Duvarın yıkılışı kutlanıyor

Utanç duvarının tarihi

Alman Stern Dergisi için yapılan kamuoyu araştırması, iki Almanya’nın birleştiği zamanlarda yaşanan coşkunun çok geride kaldığını gösteriyor.Araştırma sonuçlarına göre 82 milyonluk ülkede, halkın yüzde 15’i, iki Almanya’nın ayrı olduğu zamanların daha iyi olduğunu düşünüyor. Bu oran batı Almanya’da yaşayanlar için yüzde 16 iken, doğuda yaşayanlar için yüzde 10 düzeyinde.Araştırmaya göre batıda yaşayanların en büyük sıkıntısı, doğunun yeniden yapılandırılması için ödedikleri 'Dayanışma vergisi'. Bugüne dek batıda yaşayanların cebinden çıkan vergilerin toplamı 1.2 trilyon Euro’yu buldu.Doğu’da yaşayanlar da birleşmeden umuduklarını bulamamış. Doğuda yaşayan Almanlar, gelirleinin batıdakilerin yüzde 80’i düzeyinde kalmasından şikayetçi. Doğuda yaşayanların bir başka şikayeti ise, geçen sürede bu bölgelerde yaşayan nüfusun 2 milyon azalmış olmasına rağmen, işsizlik oranının yükselmiş olması.Araştırmaya katılanların yüzde 55’i ‘dayanışma vergileri’nin kaldırılmasının birleşmeyi olumlu etkileyeceğini belirtti. Ayrıca her iki Alman’dan biri doğuda yaşayanlara daha yüksek emeklilik aylığı bağlanmasının, yaşanan gerilimleri azaltmada etkili olacağını düşünüyor.Geçmiş yıllarda da benzer araştırmalar yapılmış ve Almanlar'ın yüzde 25 ila 20’sinin birleşmeden umduğunu bulamadığı ortaya çıkmıştı.Almanya Berlin Duvarı'nın yıkılışının 20. yıl dönümünü, başkentte gerçekleşecek görkemli etkinliklerle kutlayacak.Doğu Almanyalı olan Başbakan Angela Merkel'in önderlik edeceği kutlamaların merkezi, Almanya'nın birleşmesini simgeleyen Brandenburg Kapısı olacak.''Özgürlük Bayramı'' olarak adlandırılan yıldönümü kutlamaları için, kapının önündeki meydanda bin adet dev domino taşından sembolik Berlin Duvarı oluşturuldu. 2,5 metreye 1,5 metre büylüklüğündeki taşlar gençler tarafından boyandı. 1,5 kilometre uzunluğundaki duvarın ilk taşı, Polonya Dayanışma Sendikası'nın efsanevi lideri ve Polonya Eski Devlet Başkanı Lech Walesa tarafından devrilecek.Kutlamalar çerçevesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Lech Walesa ve yaklaşık 200 kişi, 20 yıl önce Doğu Berlin ile Batı Berlin arasında ilk açılan nokta olan Bornholmer Caddesi'ndeki eski sınır kapısından geçecek.Kutlamalara Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun da katılması bekleniyor.Brandenburg Kapısı'nda havai fişek gösterileri de düzenlenecek.Doğu Berlin'den Batı Berlin'e geçmek isteyenleri engellemek için 13 Ağustos 1961 tarihinde kurulmaya başlanan Berlin Duvarı, yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaydı. ''Utanç Duvarı'' olarak da bilinen Berlin Duvarı'nı aşmak ve Doğu'dan Batı'ya kaçmak için yaklaşık 5 bin kişi teşebbüste bulundu. Bu girişimlerden çoğu başarısızlıkla sonuçlanırken, iki yüz kişiden fazla insan bu özgürlük arayışında hayatını kaybetti.9 Kasım 1989 tarihinde duvarın yıkılmasının ardından, 3 Ekim 1990 yılında iki Almanya birleşmişti.