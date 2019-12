Almanlar yeni bir duvar istiyor

T24 - İki Almanya’nın birleşmesinin üzerinden 20 yıl geçti, ancak Berlin Duvarı kafalardaki varlığını sürdürüyor. Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, her dört Alman’dan biri yeni bir “duvar” istiyor…



“Almanya yeniden bölünürse ne olur?” konulu “Die Grenze – Sınır” adlı iki bölümlü dizinin ilk bölümü pazartesi akşamı Sat.1 televizyonunda yayınlandı.



Büyük ilgi çeken bu dizi Almanya'da toplumsal tartışmalara da yol açtı. “Bild” gazetesinde bu vesile ile yer alan bir anketin sonuçlarına göre, her dört Almandan biri Doğu ve Batı Almanya arasında yeni bir duvar istiyor.



Emnid adlı kamuoyu araştırma kuruluşunun Bild gazetesinde yer alan anketinde, Doğu Almanların yüzde 23, Batı Almanların da yüzde 24'ü, “zaman zaman yeni bir duvarın olmasını arzu ettikleri” yanıtı vermiş.



Buna karşın Doğu Almanların yüzde 15'i, Batı Almanların yüzde 16'sı duvarın daha iyi olacağı kanısında değil.



Sosyalist devlete olumlu bakış



Ayrıca ankete katılan Batı Almanların yüzde 72'si, Doğu Almanların da yüzde 80'i istihdam, dayanışma ve güvenlik koşulları sağlandığı sürece sosyalist bir devlette yaşamayı düşünebileceklerini söylemiş.



Ankete katılanlara demokrasi ve özgürlük kavramlarına ilişkin sorular da yöneltilmiş. Doğu Almanların sadece yüzde 28'i, Batı Almanların da yüzde 42'si “özgürlük” kavramını en önemli siyasi hedef olarak adlandırıyor.



Emnid'in yaptığı kamuoyu araştırmasında ortaya çıkan bir başka sonuç da dikkat çekici.



Her yedi Doğu Almandan ve her on iki Batı Almandan biri, oyunu 5 bin euro karşılığında herhangi bir partiye satabileceğini dile getirmiş.