Almanlar vizesiz geçişi tartışıyor

Alman hükümeti, hizmet sunumu kapsamında Türk vatandaşlarının Almanya'ya vizesiz giriş yapıp yapamayacaklarını inceliyor.



Alman hükümeti tarafından Sol Parti federal meclis üyesi Hakkı Keskin'in konuya ilişkin sunduğu bir soru önergesine verilen yazılı yanıtta, Avrupa Adalet Divanı'nın 19 Şubat tarihinde Türk kamyon sürücüsü Mehmet Soysal hakkında aldığı kararda, Türkiye'deki bir şirketin kamyon sürücülerinin hizmet sunumu için Avrupa ülkelerine vizesiz giriş yapmak istemesi durumunda, 2 ayı geçmemek şartıyla söz konusu kişilerin bu ülkelere vizesiz girebileceğine karar verdiği, bu hükmün ayrıntılarının incelendiği ve hayata geçirileceği bildirildi.



Keskin'in, bu kararın turizm amacıyla Almanya'ya gelmek isteyen Türkler için de geçerli olup olmadığı sorusuna karşılık, Alman hükümetinin, bu kararın hizmet sunumu amacıyla Almanya'ya gelmek isteyen diğer Türk vatandaşları için de geçerli olup olmadığını ve böyle bir şeyin ne şekilde uygulanabileceğini incelediği, konunun karmaşıklığı nedeniyle bu konuda alınacak yeni bir karara kadar vize uygulamasının süreceği belirtildi.



Avrupa Adalet Divanı kararının hizmet sunumu amacıyla Almanya'ya gelecek Türk vatandaşlarıyla ilgili olduğunu, bu nedenle turist gibi hizmet alımından faydalanacak kişiler için geçerli olmadığı ifade edilen yanıt metninde, Alman hükümetinin "Soysal kararıyla" ilgili olarak Avrupa düzeyinde de görüşülmesi gerektiğine inandığı ve bu konuda bazı görüşmelere başladığı kaydedildi.



Bundespolizei adı verilen emniyet teşkilatının Avrupa Adalet Divanı'nın kararı hakkında bilgi veren internet sayfasının neden kapatıldığı şeklindeki bir soruya karşılık da Alman hükümeti, bunun özel bir sayfa olduğunu belirterek, ortak bir hukuki uygulamanın yapılmasının güvence altına alınabilmesi amacıyla söz konusu sayfanın geçici bir süre kısıtlanmasının gerekli görüldüğü, bu kısıtlama süresince Bundespolizei'e uygulanacak kurallar konusunda bilgi verildiği bildirildi.



