Almanlar, Türkiye'yle müzakerelerin kesilmesini istiyor

Almanya'nın kamu televizyonu ARD'nin anketine göre Almanların üçte ikisi Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin kesilmesini, çifte vatandaşlığınsa kaldırılmasını istiyor.

Almanya'nın kamu televizyonu ARD'nin yaptığı "Almanya'da Trend" anketine katılanların üçte ikisi Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin kesilmesinden yana görüş bildirdi. Ankete katılanların yüzde 64'ü Alman hükümetinin Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin kesilmesi için çabalaması gerektiğini belirtirken, yüzde 28'i buna karşı çıktı. Geride kalan yüzde sekizlik kesimse bu konuda görüş açıklamadı.

Çifte vatandaşlık da soruldu

ARD'nin yaptığı aynı ankette katılımcılara Almanya'da göçmen kökenlilerin çifte vatandaşlığı konusu da soruldu. Ankete katılan her 10 Alman vatandaşından altısı (yüzde 58) çifte vatandaşlığa karşı çıktı. Her üç Almandan biri ise (yüzde 38) çifte vatandaşlık hakkını savundu.

Ankete katılanların yaşları bu konudaki tercihlerinde farklılık gösterdi. Ankete katılan 65 yaşın üzerindekilerin yüzde 73'ü çifte vatandaşlığa karşı çıkarken, yüzde 20'si çifte vatandaşlığı savundu. 18-34 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 48'i ise çifte vatandaşlığa sıcak baktıklarını açıklarken, yüzde 43'ü buna karşı olduğunu belirtti.

Ankete katılan ve çifte vatandaşlığı destekleyen vatandaşların büyük bölümü Yeşiller ve Sol Parti'yi destekliyor. Sağ popülist Almanya için Alternatif'i (AfD) destekleyenlerin büyük bölümü ise ağırlıklı olarak çifte vatandaşlığa yüzde 84 oranında karşı yönde görüş belirtti. AfD'nin yanı sıra ankete katılan Hristiyan Birlik Partileri ile Hür Demokrat Partili (FDP) Almanların büyük bölümü de çifte vatandaşlık uygulamasına karşı olduklarını belirttiler.

Çifte vatandaşlık tartışması

Almanya'da çifte vatandaşlık tartışmaları, Anayasa referandumu sonrasında alevlendi. Almanya'da yaşayan Türk seçmenlerin büyük bölümünün referandumda 'Evet' oyu kullanması sonrasında Hristiyan Birlik Partisi'nden bazı politikacılar çifte vatandaşlığın kaldırılmasını talep ediyor.

Almanya'da doğan göçmen kökenli çocuklar 2014 yılından bu yana çifte vatandaş olabiliyor. 2015 yılı verilerine göre Almanya'da bir milyon 700 bin kişi Alman pasaportunun yanı sıra başka bir ülkenin pasaportunu da taşıyor.

Çift vatandaşlık kalıcı olmayabilir

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Alman Yazı İşleri Ağı'da bağlı yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, çifte vatandaşlık konusunda sınırlandırma talep etti. Türkiye'deki referandum sonucuyla ilgili tartışmalarından bağımsız olarak bu konunun ele alındığını ve detaylar üzerinde çalışıldığını belirten De Maiziere, çifte vatandaşlığın gelecekte istisna olarak kalması gerektiğini, nesilden nesilden aktarılacak normal bir düzenleme olmaması gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ise çifte vatandaşlığın kaldırılması yönündeki planlara karşı olduğunu açıkladı.