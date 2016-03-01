T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanlar sığınmacılara karşı protestolardan utanıyor

Alman Birinci Kanalı ARD tarafından yapılan ankete göre Almanların yüzde 83’ü sığınmacılara yönelik şiddet içeren protestolardan utanıyor.

01 Mart 2016 10:54


ARD anketine katılanların yüzde 83'ü mülteci yurtlarına yönelik saldırılardan utandığını belirtti. Eylül ayında aynı soruya bu yanıtı verenlerin oranı yüzde 79 olarak kaydedilmişti.

Saksonya eyaletinde şubat ayındaki yabancı düşmanı saldırıların, oranın artmasında önemli rol oynadığı sanılıyor. Clausnitz'de aşırı sağcılardan oluşan öfkeli bir kalabalık, kente sığınmacıları getiren otobüsün önünde gösteri yaparak sığınmacıları protesto etmişti. Protesto sırasında polisin sığınmacıları otobüsten zorla indirdiği görüntüler kamuoyunda öfke yaratmıştı. Bautzen'da da sığınmacı yurdu olarak kullanılması planlanan bir bina ateşe verilmişti.

'Siyasete görev düşüyor'

Ankete katılanların yüzde 76'sı siyasetçilerin bu tür saldırıları daha güçlü bir biçimde kınaması gerektiğini belirtti. Almanların yüzde 58'i de yabancıları ve sığınmacıları saldırılardan korumak için yetkili makamların yeterli faaliyet göstermediği kanaatinde.

Mülteci krizinin yönetimi konusunda Almanların yüzde 77'si Avrupa çapında bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Avrupa düzeyinde çözümün yakın gelecekte gerçekleştirilebilir olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 32. Almanya'ya alınacak sığınmacıların sayısına bir üst sınır getirilmesi gerektiğini savunanların oranı ise yüzde 63 olarak kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman Birinci Kanalı ARDAlmanlarınAvrupaWelle Türkçe AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24