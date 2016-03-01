Almanlar sığınmacılara karşı protestolardan utanıyor



ARD anketine katılanların yüzde 83'ü mülteci yurtlarına yönelik saldırılardan utandığını belirtti. Eylül ayında aynı soruya bu yanıtı verenlerin oranı yüzde 79 olarak kaydedilmişti.

Saksonya eyaletinde şubat ayındaki yabancı düşmanı saldırıların, oranın artmasında önemli rol oynadığı sanılıyor. Clausnitz'de aşırı sağcılardan oluşan öfkeli bir kalabalık, kente sığınmacıları getiren otobüsün önünde gösteri yaparak sığınmacıları protesto etmişti. Protesto sırasında polisin sığınmacıları otobüsten zorla indirdiği görüntüler kamuoyunda öfke yaratmıştı. Bautzen'da da sığınmacı yurdu olarak kullanılması planlanan bir bina ateşe verilmişti.

'Siyasete görev düşüyor'

Ankete katılanların yüzde 76'sı siyasetçilerin bu tür saldırıları daha güçlü bir biçimde kınaması gerektiğini belirtti. Almanların yüzde 58'i de yabancıları ve sığınmacıları saldırılardan korumak için yetkili makamların yeterli faaliyet göstermediği kanaatinde.

Mülteci krizinin yönetimi konusunda Almanların yüzde 77'si Avrupa çapında bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Avrupa düzeyinde çözümün yakın gelecekte gerçekleştirilebilir olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 32. Almanya'ya alınacak sığınmacıların sayısına bir üst sınır getirilmesi gerektiğini savunanların oranı ise yüzde 63 olarak kaydedildi.