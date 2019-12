-ALMANLAR NEW YORK BORSASINA TALİP NEW YORK (A.A) - 11.02.2011 - ABD'nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Deutsche Börse AG'nin New York Borsasına talip olduğunu yazdı. Haberde New York Menkul Kıymetler Borsasının, Alman anonim şirketi Deutsche Börse AG ile 25 milyar dolarlık bir birleşme anlaşmasına yakın olduğu belirtilerek, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde New York'un dünya finans sahnesinde oynadığı rolde azalma olacağı yorumu yapıldı. Öte yandan New York Borsasının Deutsche Börse AG ile birleşmesi ve buna düzenleyici kuruluşların onay vermesi durumunda, dünyanın en büyük borsasının da ortaya çıkacağı bildirildi. Gazeteye konuşan analistlerin anlaşmanın sağlanması halinde New York'un önemli bir merkez olmaya devam edeceği, ancak artık dünyanın mali merkezi olamayacağını, sermaye pazarlarının her yerde olduğunu söyledikleri de belirtildi. New York Post gazetesi de konuyla ilgili haberini Almanca ''Dikkat (Achtung!) Almanlar New York Borsasını Ele Geçiriyor'' manşetiyle okurlarına duyurdu. Haberde, Almanlar'ın Amerikan kapitalizminin simgesi olan New York Menkul Kıymetler Borsasını almak üzere oldukları ve anlaşma sağlanırsa artık Wall Street'in dünyanın mali merkezi olmaktan çıkacağı vurgulandı. Haberde anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Deutsche Börse'nin New York Borsasının yüzde 59 ila 60'ına sahip olacağı da bildirildi.