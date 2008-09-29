Almanlar Mesut diyor



Werder Bremen'in yıldızı Mesut Özil Almanya'da manşetleri süslüyor.



Alman gazeteleri, Birinci Lig (Bundesliga) 6. hafta karşılaşmaları çerçevesinde dün Werder Bremen adına 2 gol atarak takımının TSG 1899 Hoffenheim karşısında 5-4 kazanmasını sağlayan Mesut Özil'in Bremen'in en iyi oyuncusu olduğunu yazdı. Welt am Sonntag gazetesi, ''Bremen'in en iyi oyuncusu'' olarak değerlendirdiği Mesut'un çok heyecanlı geçen ve 4-4 beraberlikle sonuçlanacağı beklenen karşılaşmanın ilk golünü attıktan sonra, 81. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımının 5. ve galibiyet golünü attığını hatırlattı.



Bild am Sonntag gazetesi de ''Mini-Diego Özil, Werder'in gol partisini kurtardı'' başlığıyla verdiği haberde, sahada tanınmış futbolcu Diego gibi oynadığını belirttiği Mesut'un, ''Dizimdeki ağrıya rağmen galibiyet golünü attım. Taraftarlar beni canlandırdı'' şeklinde konuştuğunu yazdı. Maçtan sonra da mütevazi kaldığı görüşüne yer verilen habere göre Mesut, ''Golü attığım için çok seviniyorum. Ancak benim için önemli olan kazanmış olmamız. Başarılarımız sürüyor. Inter Milano'ya karşı da çarşamba günü kazanmak istiyoruz'' dedi.



Berliner Morgenpost gazetesi de karşılaşmada 4-1 öne geçtikten sonra durumun 4-4'e kadar gelmesine izin veren Werder Bremen takımını Mesut'un attığı son golün kurtardığını yazdı.



