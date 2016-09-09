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Dünya

Almanlar, Merkel'in sığınmacı politikasını değiştirmesini istiyor

TNS Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasında göre, Almanların yalnızca yüzde 15'i sığınmacı politikasının sürdürülmesini istiyor

09 Eylül 2016 21:53

TNS Araştırma Enstitüsü tarafından Spiegel Dergisi adına yapılan bir araştırmaya göre, Almanların yüzde 82’si Merkel’in sığınmacı politikasını değiştirmesi gerektiği görüşünde.

Araştırmaya katılanların yüzde 28’i Başbakan Merkel’in uyguladığı sığınmacı politikasını kesinlikle değiştirmesi gerektiğini savunurken, yüzde 54’ü ise kısmen değiştirilmesini istiyor. 

Başbakan Angela Merkel’in ısrarla savunduğu politikaların sürdürülmesi isteyenlerin oranı ise yüzde 15 olarak gürülüyor.
 

Büyük koalisyon talebi


Araştırmaya katılanların yüzde 54’ü, 2017 sonbaharında yapılacak federal parlamento seçimleri sonrasında şimdi olduğu gibi büyük koalisyon hükümeti kurulmasından yana. Almanların yüzde 41’i ise, birlik partileri CDU/CSU ile Yeşiller’in hükümet kurmasını istiyor. SPD, Sol Parti ve Yeşiller arasında koalisyon kurulmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 34 düzeyinde. 

Araştırmaya göre, Federal Parlamento seçimlerinde Almanya için Alternatif Partisi AfD’ye sempatiyle bakanların oranı yüzde 21’i buluyor. Katılımcıların yüzde 9’u ise AfD’ye oy verme konusunda kararlı. 
 

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