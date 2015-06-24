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Dünya
Deutsche Welle

Almanlar medyaya güvenmiyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Almanların çoğunluğu siyasi habercilik konusunda medyaya güvenmiyor.

24 Haziran 2015 19:57


Die Zeit gazetesinin Infratest Dimap adlı kamuoyu araştırma enstitüsüne yaptırdığı anket, Almanların basına olan güvenlerine dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Buna göre sadece her 10 kişiden dördü, Alman basınında çıkan haberlere olan güvenini 'çok büyük' veya 'büyük' olarak niteliyor. Buna karşın yüzde 53’lük bir kesim yapılan haberciliğe 'az' yüzde 7'lik bir kesim de 'hiç' güvenmediğini belirtiyor.

Araştırmaya katılanların dörtte biri basına olan güveninin son yıllarda azaldığını ifade ediyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka sonuç da klasik medyanın öncelikli haber alma aracı statüsünü kaybetmediği. Buna göre Almanların çoğu, politik haberleri özellikle Almanya’nın Birinci Kanalı (ARD) ve İkinci Kanalı (ZDF) gibi kamu yayıncılığı yapan televizyon kanallarından takip ediyor. Ardından gazete ve dergiler, daha sonra ise radyo ve internet geliyor.

Basına güvenmeyenlerin yüzde 27’si basını yanlış bilgi vermek ve manipülasyon yapmakla, yüzde 20’si tek yanlı habercilikle, yüzde 15’i de yetersiz araştırmacılıkla suçluyor.

Ayrıca her 10 katılımcıdan biri de bağımsız bir basının eksikliğini duyduğunu dile getiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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