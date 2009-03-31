Almanlar Kohl'ü unutamadı

Alman halkı, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan 1949 yılından bu yana "en önemli Alman" olarak eski Başbakan Helmut Kohl'u seçti.



"Der Spiegel" dergisi tarafından yapılan ankette Almanların yüzde 40,6'sının, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra ülkeyi şekillendiren en önemli kişi olarak, 1982-1998 yılları arasında başbakanlık yapan Kohl'u gördüğü belirtildi.



İki Almanya'nın birleşmesi döneminde başbakanlık koltuğunda oturan Kohl'un ardından yüzde 36,8 ile Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı olan Konrad Adenauer ikinci, yüzde 35,8 oranla, 1974-1982 yılları arasında başbakanlık yapan Helmut Schmidt üçüncü, yüzde 26,2'yle de 1969-1974 yılları arasında başbakanlık yapan Willy Brandt dördüncü sırada yer aldı.



Ankette siyasetçi olmayan ve "en önemli Alman" arayışında ilk ona girenler arasında, efsane futbolcu ve Alman Birinci Ligi kulüplerinden Bayern Münih'in Başkanı Franz Beckenbauer 9. sırada bulunuyor.



İlk 20'ye giren tanınmış kişiler arasında, eski tenisçi Boris Becker, Formula 1 pilotu Michael Schumacher, artistik buz patencisi Katarina Witt, şarkıcı Udo Linderberg ve bayan tenisçi Steffi Graf da yer alıyor.