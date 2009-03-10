Almanlar İzmir polisini örnek alacak

Almanya'nın Bremen eyaletinin İçişleri Bakanı Ulrich Maurer, İzmir'de başarıyla görev yapan güven, asayiş ve okul timlerinin benzerlerini Bremen eyaletinde kuracaklarını bildirdi.



Bremen'den İzmir'e gelen ve aralarında Eyalet İçişleri Bakanı Ulrich Maurer, 13 milletvekili ile emniyet müdürünün bulunduğu heyet, İzmir polisinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Alman heyetine, Kültürpark'taki Fuar Asayiş Ekipler Amirliği'nde Asayiş Şube Müdürü Yener Ülgütol ile yardımcısı Dursun Güneş, 2006 yılında asayişin yeniden yapılandırılması projesi kapsamında oluşturulan güven, asayiş ve okul timlerinin çalışmalarını anlattı.



İstatistiki verilerle polis ekiplerinin çalışması hakkında bilgiler veren Ülgütol ile Güneş, güven, asayiş ve okul timlerinin faaliyete geçmesinin ardından suç sayısında büyük oranda düşüş olduğunu belirtti.



Alman heyet, Ülgütol ve Güneş'in slayt gösterisi eşliğinde verdiği bilgileri ilgiyle dinledikten sonra heyet başkanı olan Bremen eyaletinin İçişleri Bakanı Maurer, İzmir'de başarıyla görev yapan güven, asayiş ve okul timlerinin benzerlerini Bremen eyaletinde kurmak istediklerini kaydetti.



Maurer, yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip İzmir'de görev yapan 10 bin polisin olaylara hakim olmasını da takdir ettiklerini bildirdi.

