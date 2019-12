Almanlar İngilizler karşısında farka gitti

T24 -

Hep büyük bir heyecan sahne olmuştur Almanya-İngiltere maçları. Sadece futbolda, dünya kupasında değil, bu iki ülkenin rugby maçı bile tüm dünyada büyük yankı bulur.Hatırlarsınız 1966 Dünya Kupası Final Maçını. O maçta İngilizler "Çizgiyi geçti mi geçmedi mi?" tartışmalarıyla önemli bir gol bulmuş ve o an yıllarca konuşulmaya, tartışılmaya devam edilmişti. İşte bu tarihi anın bir rövanşı bu karşılaşmada yaşandı. Hakem Jorge Larrionda ve o pozisyonun yan hakemi Mauricio Espinosa tarihe geçecek bir karara imza attı.İlginç anlara sahne olan karşılaşmada Almanya, İngiltere'yi 4-1 yenerken, Lampard'ın verilmeyen net golü 2010 Dünya Kupası'nın en çok konuşulacak, tartışılacak anı olacak kuşkusuz. Almanya'nın golleri Klose, Podolski ve Muller (2)'den gelirken İngiltere'nin tek golü Upson'dan geldi. Mesut Özil 1 de asist yaptı.NTV Spor'un haberine göre karşılaşmaya Almanlar iyi başladı. İlk dakikalarda İngiltere kalesine yüklenen Panzerlerin ilk golü gecikmedi. 20. dakikada Almanya kalecisi Neuer'in uzun mesafeli vuruşunda top defansın arkasına sarkan Klose'de kaldı. Alman golcü hem gücünü hem de vücudunu iyi kullanarak İngiliz defans Upson'ın kendisini durdurmasına izin vermedi. Topu önüne iyi kalan Klose, David James'i avlayarak topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçridi.31. dakikada ise Klose ile James bir kez daha karşı karşıya geldi. Muller'in harika pasında araya kaçan Klose, kalesinden çıkıp açıyı daraltan James'i bu kez geçemedi. hemen bu dakika içerisinde Defoe'nun kafa vuruşu direkten dönerken hakem bu pozisyonda ofsaytı belirledi.İkinci gol yine aynı şekilde geldi. 32. dakikada Muller sağ çaprazda bomboş durumda bulunan Podolski'yi gördü. Lukas'ın düzgün vuruşunda James yine hiçbir şey yapamadı ve skoru 2-0'a getirerek rahatladı.İlk golde Klose'yi kaçıran Upson 37. dakikada adeta kendini affettiren golü kaydetti. Sağ kanattan Gerrard'ın ortasına kaleciden önce çok iyi yükselip vuran Upson'ın kafa golü farkı 1'e indirdi.39. dakikada 1966 Dünya Kupası'nın rövanşı yaşandı adeta. Frank Lampard'ın çok uzak mesafeden vuruşu direğe çarparak çizginin içine düştü. Ekranlardan net bir şekilde görülen golü hakem Espinoza vermedi ve büyük bir hataya imza attı. Bu an yıllarca konuşulacak. 1966 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin tartışmalı golü futbol tarihinin çok konuşulan anlarından birine imzasını atmıştı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Almanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarının ilk etkili pozisyonu İngiltere'den geldi. 52. dakikada Lampard'ın vuruşu direkten döndü.Almanlar ikinci yarıda da atak futbolunu sürdürdü. İngilizler beraberlik için bastırmaya çalıştıkları sırada 67. dakikada Muller darkı ikiye çıkaran isim oldu az adamla yakalanan pozisyon sonrası.Panzerler gole doğmadı. 70. dakikada Mesut Özil'in sağ kanattan getirdiği topu al da at diyerek Muller'in önüne topu bıraktı. Muller de müsait durumda topu filelere göndererek skoru 4-1'e getirdi.Karşılaşma 4-1 Almanya'nın üstünlüğü ile sona ererken İngilizler Afrika'ya veda etti. Almanya'nın rakibi ise Arjantin-Meksika maçının galibi olacak.