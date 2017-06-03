Almanlar için umutlar 'son dakika'ya kaldı

15 Temmuz darbe girişimi ve düzenlenen terör saldırıları nedeniyle 2016’da turizm açısından zor bir yıl geçiren Türkiye’de açıklanan son rakamlar ziyaretçi sayısında az da olsa artış olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu artışa rağmen, Alman turizmciler Türkiye’ye Almanya’dan gidecek ziyaretçilerin sayısının bu yıl da çok yüksek olmasını beklemiyor. Türkiye’ye yapılan erken rezervasyonların sayısının bir önceki yıla göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor. Türkiye’ye turist gönderen Alman turizmciler yine de son dakika rezervasyonların durumu değiştirebileceği umudunda.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2017 yılı Nisan ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,10 artarak, yaklaşık 2 milyon olarak kaydedildi. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen sıralamasında ise Almanya yüzde 12,69 ile birinci sırayı alıyor. Almanya’yı yüzde 8,78 ile Rusya takip ediyor.

Almanya’dan Türkiye’ye Nisan ayı içinde gelen turistlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artarak, yaklaşık 263 bin olarak kaydedildi. Ancak genel olarak bakıldığında 2016 yılında yaşanan düşüşün ardından 2017'de büyük bir artış beklenmiyor.

2016 yılında Türkiye’ye giden Alman turist sayısında bir önceki seneye kıyasla yüzde 30,30 düşüş kaydedilmişti. 2015 yılında 5 milyon 580 bin olan Alman turist sayısı 2016 yılında 3 milyon 900 bine düşmüştü.

Almanya'da Türkiye tatiline ilgi azalıyor

Berlin merkezli Alman Seyahat Birliği (DRV) Sözcüsü Ellen Madeker, kamuoyu araştırma şirketi GfK’ya yaptırdıkları bir araştırmaya göre, bu yılın başında Türkiye'de tatil için yapılan erken rezervasyonların bir önceki seneye göre yarıya yarıya düştüğünü söylüyor. Madeker, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Mayıs ayında Türkiye rezervasyonlarında küçük bir artış gözlemlendiğini, fakat “genel olarak kaydededilen düşüşün henüz durdurulamadığını” belirtiyor.

Türkiye'ye Almanya'dan turist gönderen önde gelen tur operatörlerinden Öger Tours Genel Müdürü Songül Göktaş-Rosati de, bu yıl içinde Türkiye’ye talebin şimdilik 2016 düzeyinde olduğunu belirtiyor. DW Türkçe’ye konuşan Göktaş-Rosati, borsaya bağlı bir şirket oldukları için kesin sayı vermesinin mümkün olmadığını dile getiriyor.

Aynı nedenle kesin sayı veremeyen turizm şirketi TUI de Türkiye’ye olan talebin düşük olduğuna dikkat çekiyor. TUI ancak sezon sonunda Alman turist sayısının geçen yıl düzeyinde kalacağını tahmin ediyor.

Gözler son dakika rezervasyonlarda

Alman turizm şirketi DER Touristik DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’ye şimdiye kadar yapılan rezervasyonların sayısının düşük olduğunu, ancak son dakika rezervasyonlarda durumun iyi gittiğini belirtti.

Bonn merkezli OmniQuest kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı bir anket, Almanların yüzde 48,2’sinin yaz tatili için hâlâ rezervasyon yaptırmadığını ortaya koyuyor. Öger Tours Genel Müdürü Songül Göktaş-Rosati, bu nedenle son dakika rezervasyonlardan umutlu olduklarını söylüyor.

Alman Seyahat Birliği Sözcüsü Ellen Madeker, daha ucuz olması nedeniyle son dakika rezervasyonların tercih edildiğini hatırlatıyor.

Siyasi gelişmeler Almanları olumsuz etkiledi

2015 yılında Almanya’dan gelen turist sayısında rekor kırılırken, yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye’ye ilginin azalmasında sektör temsilcilerine göre güvenlik konusunun yanı sıra Türk-Alman ilişkilerinde yaşanan gerginlikler de rol oynuyor. Madeker, azalan ilginin nedeniyle ilgili bir araştırma bulunmadığını, bu nedenle de sadece yapılan gözlemlere göre bir saptamada bulunulabileceğini dile getiriyor.

2016 yılında Ankara ve İstanbul’da yaşanan saldırılar nedeniyle bu düşüşte güvenliğin önemli bir rol oynadığını söyleyen Madeker, 2017’de genel olarak siyasi gelişmelerin ve Türkiye-Almanya arasında yaşanan gerilimin Almanları etkilediğini ifade ediyor.

Öger Tours Genel Müdürü Göktaş-Rosati de, Türkiye’ye ilginin azalmasında terör saldırısı endişesinin değil, siyasi tartışmaların önemli bir rol oynadığına işaret ediyo ve Alman basınında Türkiye hakkında çıkan haberlerin de Almanlar üzerinde olumsuz etki yaptığına dikkat çekiyor.

Seyahat acentelerinin tepkisi

Siyasi gelişmeler sadece Alman turistleri değil sektörde çalışanları da etkiliyor. Göktaş-Rosati, Almanya’daki bazı seyahat acentelerinin Türkiye’ye tatil satmak istemediğini gözlemlediklerini belirtiyor ve Öger Tours olarak seyahat acentelerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ve Türkiye'ye tatil satmayarak siyasilere değil turizm sektöründe çalışanlara zarar verileceğini anlattıklarını söylüyor.

Göktaş-Rosati bunun yanısıra Türkiye’de turizm alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla birlikte, Türkiye’nin imajını düzeltmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekliyor. Bu çerçevede, seyahat acentelerine yönelik Türkiye gezileri düzenlediklerini ve böylelikle turizm sektöründe çalışan Almanlarla Türkleri bir araya getirmeye çalıştıklarını anlatıyor.

Alman turistler hâlâ birinci sırada

Türkiye’ye Almanya’dan giden turist sayısının düşmesine ve Türkiye’ye ilişkin endişelere rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verileri 2016’da ülkeye gelen yabancı turistler arasında Almanların hâlâ birinci sırada yer aldığını gösteriyor.

Alman Seyahat Birliği Sözcüsü Madeker de, genel olarak bakıldığında Türkiye’nin hâlâ sevilen tatil ülkelerinden biri olduğunu ifade ediyor. Türkiye’deki otellerin fiyat-kalite dengesi açısından mükemmel olduğunu belirten Madeker, Türk misafirperverliğinin, Türkiye’nin doğasının ve plajlarının beğenildiğini ve Türkiye’yi özellikle ailelerin tercih ettiğini dile getiriyor.

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Jülide Danışman