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Dünya

Almanlar evlilikte Türkleri tercih ediyor BERLİN (A.A)

25 Ekim 2011 15:53

-Almanlar evlilikte Türkleri tercih ediyor BERLİN (A.A) - 25.10.2011 - Almanlar arasında yabancılarla evlilik konusunda en fazla Türklerin tercih edildiği açıklandı. Araştırmaya göre Almanya'da geçen yıl yapılan 18,2 milyon evliliğin 1,2 milyonunun yabancılarla gerçekleştirildiği ve bunun yüzde 14'ünde Türk vatandaşlarının tercih edildiği ifade edildi. Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada Alman kadınlarının yabancılarla evlenme oranlarında yüzde 17 ile Türk erkekleri birinci gelirken İtalyan erkekleri yüzde 12 ile ikinci sırada, Avusturyalı erkeklerin ise yüzde 6 ile üçüncü sırada yer aldıkları belirtildi. Türk kadınıyla evlenmeyi tercih eden Alman erkeklerinde ise durum yine Türkiye lehine çıktı. Alman erkekleri yabancılarla evliliklerde yüzde 11 oranı ile en fazla Türkleri tercih ediyor. Türkleri yüzde 10 ile Polonya ve yüzde  sekiz ile Rusya izliyor.

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