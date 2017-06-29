Almanlar eşcinsel evliliğe olumlu bakıyor

Kamuoyu araştırma şirketi INSA'nın Alman Bild gazetesinde yer alan anket sonuçlarına göre ankete katılan Almanların yüzde 74,7'si eşcinsel evliliklerin tartışmaya açılmasından yana. Ankete katılanların yüzde 19,8'u ise eşcinsel evliliğe karşı çıktı.

Ankete katılanların üçte ikisini oluşturan yüzde 65,9'luk bir oran da eşcinsel çiftlerin evlat edinme hakkına sahip olması gerektiği kanısında. Ankete katılanların yüzde 22'si ise eşcinsel çiftlerin evlat edinmesine olumlu bakmadı.

Bild gazetesinin haberine göre seçmenlerinin büyük bölümü eşcinsel evliliğe karşı çıkan tek parti ise sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD). Ankete katılan AfD seçmenlerinin yüzde 39,9'u eşcinsel evliliğe sıcak baktığını söylerken, yüzde 55,1'lik kesim buna karşı.

Ankete katılan diğer siyasi parti seçmenlerinin eşcinsel evliliğe bakış açısı şöyle: Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) seçmenlerinin yüzde 73,4'ü sıcak bakıyor, yüzde 21,7 karşı. Yeşiller Partisi seçmenlerinin yüzde 92,7'si olumlu bakarken yüzde 4,9 karşı. Sosyal Demokrat Parti seçmenlerinin yüzde 86,7'sı sıcak bakıyor, yüzde 11,2 karşı. Sol Parti seçmenlerinin de yüzde 84,4 sıcak bakıyor, yüzde 14,5 karşı.

Merkel'in açıklaması da olumlu karşılandı

Almanların büyük bölümü Başbakan Angela Merkel'in eşcinsel evlilikler konusunda mecliste grup kararı almayacaklarını, milletvekillerinin kendilerinin karar vereceği yönündeki açıklamasını olumlu karşıladı.

INSA'nın anketine katılanların yüzde 72,2'si Başbakan'ın kararını olumlu, yüzde 13,2'lik kesim ise olumsuz bulduğunu kaydetti. Ankete katılanların geri kalanı ise bu konuda görüş belirtmedi.

Alman Federal Meclisi'nde eşcinsel evliliklere izin verilmesiyle igili oylamanın cuma günü yapılması bekleniyor. Meclis Hukuk Komisyonu, oylamanın önünde herhangi bir yasal engel bulunmadığını açıkladı.

KNA/HT/HS

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