"Almanlar denizaltı ihalesinde Türk subaylara rüşvet verdi" iddiası

Almanya’da Türkiye’nin denizaltı ihalesine usulsüzlük karıştırdığı iddiasıyla Alman Atlas Elektronik şirketine baskın düzenlendi. İkisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 14 kişi soruşturuluyor. Bremen Başsavcılığı, Atlas Elektronik’in bu ihaleyi almak için Türkiye’de ‘ordu mensuplarına’ rüşvet verdiğini iddia ediyor.

Cumhuriyet’ten Elmas Topcu’nun haberine göre; bir ay önce Bremen Başsavcılığı, askeri donanım alanında faaliyet yürüten Alman Atlas Elektronik şirketine baskın düzenledi. Baskına, şirketin Türkiye’de yapımı süren, yeni tip denizaltı projesi ihalesine rüşvet karıştırdığı iddiası gerekçe gösterildi. İki gün süren aramalarda çok sayıda belgeye el konduğu duyuruldu. Bremen Başsavcılığı Sözcüsü Frank Passade, çoğu şirket çalışanı, 14 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Passade, şüphelilerden ikisinin T.C. vatandaşı olduğunu ve Almanya’da ikamet etmediğini belirtti.

Orduya rüşvet iddiası

2009 yılında Türkiye ile Alman ThyssenKrupp Marine System (HDW) şirketi arasında, 6 adet 214 sınıfı yeni tip denizaltı üretimi konusunda işbirliği anlaşması imzalandı. HDW, 2011 yılında Türkiye’nin ön ödemeyi yapmasıyla tasarımı ve mühendislik hizmetini verdiği yeni tip denizaltı inşaasının başladığını duyurdu. On yıl sürecek proje kapsamında denizaltıların Gölcük Tersanesi’nde tamamlanacağı kaydedildi.

Hem su altında hem de su üstünde keşif ve bilgi kazanımından özel operasyonlara uygun bu yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin, sonarlarının ve konsollarının tedarikinin ise Alman Atlas Elektronik şirketinden yapılacağı açıklandı. Bremen Başsavcılığı, Atlas Elektronik’in bu ihaleyi almak için Türkiye’de “ordu mensuplarına” rüşvet verdiğini iddia ediyor.

İlk defa değil

Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarlığı ise, yeni tip denizaltı projesinde sözleşmenin HDW ile yapıldığını, Atlas Elektronik’in alt yüklenici olarak görevli olduğunu bildiriyor. 1902’de kurulan Alman şirketi Atlas Elektronik’in yüzde 51’i ThyssenKrupp, yüzde 49’u ise Airbus‘a ait. Dolayısıyla Türkiye ile imzalanan denizaltı projesinin yöneticisi HDW yani ThyssenKrupp Marine System ile iç içe geçmiş durumda. Atlas Elektronik hakkında, Yunanistan ile yaptığı denizaltı projesinde de ihaleye rüşvet karıştırmak iddiasıyla 2013 yılında soruşturma açılmıştı. Türkiye’ye yönelik rüşvet iddialarının da bu soruşturma kapsamında ortaya çıktığı ileri sürülüyor.

Varlıklarını dondurdu

Atlas Elektronik, yaptığı yazılı açıklamada, savcılıkla her konuda işbirliğine hazır olduğunu duyurdu ve şirket içinde de disiplin soruşturması başlattığını, buna dair bilgileri de yetkililere ilettiğini açıkladı. Şirket, ayrıca savcılığın soruşturma başlatması üzerine, olası ceza ihtimalini de göz önünde bulundurarak şimdiden 69 milyon Euro dondurduğunu da duyurdu. Bu da şirketin, savcılıkla para cezası üzerinde anlaşıp, takipsizlik kararı verilmesi ihtimalini güçlendiriyor.

Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın verdiği bilgiye göre, Türkiye’de askeri projelere Savunma Sanayii İcraa Komitesi karar veriyor. Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı’nda oluşan bu komitenin aldığı kararları uygulayan kurum ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı. Müsteşarlık, uluslararası konsorsiyum projelerinin ise uluslararası anlaşma hükmünde olduğundan TBMM’de onaylandığını bildiriyor.