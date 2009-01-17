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Spor

Almanlar da şaşırdı!

Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Cassio Lincoln’deki bu değişim Almanları da şaşırttı.

17 Ocak 2009 02:00


Büyük ümitlerle transfer olduğu G.Saray’da geçen yıl beklentilerin altında bir performans sergileyen, bu sezon ise müthiş bir çıkış yakalayan Cassio Lincoln’deki bu değişim Almanları da şaşırttı.

Ligin ilk yarısında 8 gol, 14 asistle G.Saray’ın başarısında başrolü oynayan Brezilyalı yıldızı yakından takip eden Bayer Leverkusen’in sportif direktörü Rudi Völler, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Michael Skibbe’ye sordu: "Ne yaptın bu Lincoln’e?"

Geçen sezon çalıştırdığı Bayer Leverkusen’in yetkilileri ile Antalya Belek’te buluşup yemek yiyen Skibbe, Alman kulübünün sportif direktörü Rudi Völler, yöneticiler ve menajerlerle koyu bir sohbete tutuştu.

Birbirimizi anlıyoruz

Sohbetin konusu ise Cassio Lincoln’dü. Geçen sezon Galatasaray-Bayern Leverkusen eşleşmesi sırasında ve sonrasında çok kötü bir performans gösteren Brezilyalı yıldızın bu sezonki müthiş çıkışını hayranlıkla gözlemlediklerini ifade eden Rudi Völler, "Ne yaptın sen bu Lincoln’e? Geçen yılki Lincoln ile bu sezonki arasında çok büyük farklar var" dedi. Oldukça samimi bir havada geçen sohbette, Michael Skibbe, Rudi Völler’e şu karşılığı verdi: "Lincoln’den son derece memnunum. O da beni anlıyor ve söylediklerimi yapıyor. Lincoln, duygusal bir futbolcu.

Geçen sezon kendisini iyi ifade edememiş. Bu sezon sorumluluklarının farkında. Aramızda çok iyi bir elektrik var. Eminim ki, bu çıkışı sürecek. Diyaloğumuz çok iyi. Ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir Lincoln izleyeceğiz. Ben, kendisiyle sürekli görüşüyorum. Galatasaray’da çok mutlu."

Tekliflere kulak tıkadı

Bu arada kendisine gelen transfer tekliflerini doğrulayan, ancak değerlendirmeyi sezon sonuna bırakan Cassio Lincoln için Bundesliga’da mücadele eden 3 Alman kulübünün yanı sıra, 1 Portekiz ekibinin de devrede olduğu öğrenildi. Ancak Brezilyalı yıldızın, menajerlere gelen bu tekliflere, "Galatasaray’ın büyük hedefleri var. Kaptanlık görevim var. Taraftarla muhteşem bir iletişim bağı kurdum. Şu anda bunların hiç zamanı değil" dediği belirtildi.

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