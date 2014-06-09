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Dünya
Deutsche Welle

Almanlar çareyi ilaç da arıyor

Almanların Federal Meclis’e de taşınan psikolojik sorunları yüzünden giderek daha fazla ilaç kullandığı ortaya çıktı.

09 Haziran 2014 15:48


Bild gazetesinde yer alan habere göre, 2003 – 2012 yılları arasında ayakta tedavi edilen vakalarda psikolojik sorunlara karşı verilen ilaçların sayısı hemen hemen çifte katlandı. Bu yıllar arasında hastaların aldığı günlük hap sayısı yaklaşık 1 milyon 270 binden 2 milyon 60 bine çıktı.

Sol Parti'nin mecliste verdiği soru önergesini yanıtlayan Alman hükümetinin, bunlar arasında antidepresan ve sakinleştirici gibi reçeteli satılan ilaçların bulunduğunu belirttiği kaydedildi.

Haberde, hükümetin psikolojik sorunların artmasının başlıca nedeni olarak da çalışma koşullarını gösterdiği ifade edildi.

Hükümetin verdiği yanıtı gazeteye değerlendiren Sol Parti Meclis Grubu Başkanvekili Klaus Ernst, "İşte stres hastalığa sebep oluyor. Çalışanları psikolojik sorunlardan korumak için bir stresle mücadele düzenlemesine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Sağlık Bakanı Barbara Steffens da sadece işte artan baskının değil, toplumsal yaşamın birçok alanında yaşanan sıkıntıların psikolojik sorunlara neden olduğunu dile getirdi. Bakan, doktorları da hemen antidepresan ilaçlar yazmamaları konusunda uyardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanların Federal MeclisPartiAlmanSol Parti Meclis Grubu Başkanvekili Klaus ErnstKuzey Ren Vestfalya Eyaleti Sağlık Bakanı Barbara SteffensWelle Türkçe dpa/DW/HS/EC

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