Almanlar cami önünde nöbet tuttu

Dresden’deki Fatih Camii’nin pazartesi gecesi uğradığı saldırıyı protesto eden yüze yakın kişi, Müslümanlarla dayanışma içinde olduğunu göstermek için dün gece cami önünde sembolik nöbet tuttu. Yapılan barışçıl gösteride "Komşular yanınızdadır", "Beraber, barışçıl ve çeşitlik içinde" anlamına gelen dövizler açıldı.

Dresden’de pazartesi akşamı saat 22.00 sularında Fatih Camii’nin kapısının önünde ve kısa bir süre sonra da Uluslararası Kongre Merkezi’nin terasında el yapımı patlayıcılar infilak etmişti. Dresden polisi saldırıda yaralanan olmadığını duyurmuştu. Camide görevli imamın patlama esnasında eşi ve çocukları ile birlikte cami içinde olduğu belirtilmişti.

Dresden polisinde güvenlik alarmı

Soruşturma ekipleri, cami saldırısının ırkçı kaynaklı bir eylem olduğundan yola çıkıyor. Uluslararası Kongre Merkezi'ne yapılan saldırının ise bu yıl Dresden kentinin ev sahipliği yapacağı 3 Ekim Yeniden Birleşme Bayramı kutlamalarına yönelik olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Her iki saldırı arasında bir bağlantı olup olmadığı da henüz netlik kazanmadı.

Her iki saldırı, 3 Ekim kutlamalarında Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'u da ağırlamaya hazırlanan kentteki emniyet birimlerini baskı altına soktu. Dresden polisinden yapılan açıklamada sorumluların bulunması için güvenlik birimlerinin yoğun bir çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Saldırıları kınayan Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, dün akşam Alman kamu kurumu ARD kanalına verdiği demeçte "Saldırıların en menfuru” diye konuştu.

Evi caminin içinde bulunan imamın, eşi ve çocukları ile birlikte komşularında ikamet ettiği belirtildi.

"Kriz modunda çalışıyoruz"

Saksonya eyaleti İçişleri Bakanı Markus Ulbig, konuya ilişkin dün yaptığı basın toplantısında bu yıl Almanya’nın Yeniden Birleşme Bayramı’na ev sahipliği yapacak kentte alınması öngörülen güvenlik önlemlerinin öne çekileceğini duyurmuş, fiziksel güvenliğin artırıldığını kaydetmişti.

Dresden Emniyet Müdürü Horst Kretzschmar da kentteki 3’ü cami beş İslami kuruluşun derhal geçerli olmak üzere polis koruması altına alındığını duyurmuş, "Şu andan itibaren kriz modunda çalışıyoruz" diye konuşmuştu.

Dresden’deki cami saldırısı Almanya’da büyük yankı uyandırmış, saldırıya Alman dini cemaatleri ve politikacılarından da tepki yağmıştı.

DW/dpa, BD/BK

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