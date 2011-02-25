Almanlar bu afişe kızgın!

T24- Düsseldorf'ta konuşma yapacak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik afişi Almanları kızdırdı. "Başbakanımız Düsseldorf'ta" yazan afiş için ülkenin en çok satan gazetesi Bild, “Kafanızı hangi köşeye çevirseniz bu adam karşısınıza çıkıyor” dedi. Bild, "Türkiye Başbakanlığı’nın 1200 afiş astırdığını ve tanıtım için 360 bin euro harcadığını" yazdı.











Vatan gazetesinin haberine göre, Başbakan Erdoğan’ın 2008 yılında Almanya’ya yaptığı ziyaret sırasında bu ülkede yaşayan Türkler’e yönelik konuşmasında “Asimile olmayın. Asimilasyon insanlık suçudur” ifadesini kullanması Almanya ile Türkiye arasında krize yol açmıştı. Erdoğan bu konuşmadan yaklaşık 3 yıl sonra bir kez daha Almanya’da yaşayan 11 bin Türk’e hitaben Düsseldorf’ta bir konuşma yapacak.

Konuşma öncesinde Düsseldorf ve Köln’e asılan Türkçe afişler ise Almanya’da tepkiyle karşılandı. Ülkenin 3 milyonu aşkın tirajla en çok satan gazetesi Bild, “Kafanızı hangi köşeye çevirseniz bu adam karşısınıza çıkıyor” diye verdiği haberde Türkiye Başbakanlığı’nın bu iki kente 1200 afiş astırdığını yazdı. Tanıtım için harcanan 360 bin euronun başbakanlık tarafından ödendiğini belirten gazete Belediye’den öğrendiği bilgiler doğrultusunda Düsseldorf’ta 281 normal, 125 ışıklı pano; Köln’de ise 559 normal ve 300 ışıklı panoda Erdoğan’ın posterlerinin yer aldığını duyurdu.



Davetiyeler Diyanet'ten





Asılan 1200 posterin çoğunun Türkçe olması da ülkede tartışma yarattı. Afişte yer alan ‘Başbakanımız Düsseldorf’a geliyor’ (Unser Ministerprasident in Düsseldorf) ifadesi Almanya’da “Erdoğan kimin başbakanı” tartışmasını beraberinde getirdi. Almanlar “entegrasyon” programı kapsamında Almanya’da yaşayan Türkler’in Alman vatandaşı olduğunu ve Türk Başbakanına değil Alman Başbakanı’nda tabi olduklarını savunuyor.

Ancak Erdoğan’ın da pazar günü yapacağı konuşmasında entegrasyondan bahsetmesi bekleniyor. Etkinliğin 11 bin davetiyesinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Almanya’daki ayağı olan DİTİB (Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği) tarafından dağıtıldığı belirtildi. Aşırı sağcı gruplar Erdoğan’ın konuşmasını protesto için ISS Dome önünde eylem yapmasından endişe ediliyor.







Bin iki yüz afiş basıldı





Başbakan Erdoğan 27 Şubat’ta saat 18.30’da Düsseldorf’ta yaşayan Türklere hitaben konuşacak. Kentte asılan bu afişler Almanlar’ı kızdırdı..