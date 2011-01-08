-ALMANLAR BİLET PARALARINI İSTEDİ KÖLN (A.A) - 08.01.2010 - Almanya'da 110 bin kişi, ülkede aralık ayında yağan kar ve soğuk hava nedeniyle tren seferlerinde meydana gelen gecikmeler ve iptallerden dolayı Alman demiryollarından (DB) bilet paralarının iadesini talep etti. DB'nin bir sözcüsü, yaptığı açıklamada, kendilerine şimdiye kadar 110 bin kişinin bilet paralarının geri ödenmesi için müracaatta bulunduğunu ve bu sayının gelecek günlerde biraz daha artabileceğini belirtti. Sözcü, kendilerine gelen bu başvuruların dikkatli bir şekilde inceleneceğini ve bir kaç hafta içinde bilet paralarının geri ödenmesi konusunda karar verileceğini kaydetti. Alman basınında yer alan haberlerde, DB'nin bu konudan dolayı önemli bir ekonomik kayba uğrayabileceği ifade edildi.