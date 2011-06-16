-ALMANLAR BAŞARILI SPORCULARINI SEÇTİ BERLİN (A.A) - 16.06.2011 - Formula 1'de 7 dünya şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher, ''tüm zamanların en başarılı Alman sporcusu'' seçildi. Bild gazetesi, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) şampiyon olan Dallas Mavericks'in Alman oyuncusu Dirk Nowitzki'nin, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmesinin ardından bir anket yayımladı. Gelmiş geçmiş en başarılı Alman sporcuyu arayan gazetenin anketi sonuçlandı. 56 binden fazla okurun katıldığı ankete göre, 3 yıl aradan sonra geçen yıl Formula 1 pistlerine dönüş yapan, 42 yaşındaki efsanevi pilot Michael Schumacher, oyların yüzde 28'ini alarak, ''tüm zamanların en başarılı Alman sporcusu'' ilan edildi. Schumacher'i, yüzde 13 ile efsanevi futbol adamı Franz Beckenbauer, onu da yüzde 12.4 ile Dirk Nowitzki takip etti. Formula 1'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen, Red Bull'un pilotu Sebastian Vettel ise yüzde 1.8 oyla 10. sırada yer aldı.