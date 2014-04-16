Almanlar bakımevi istiyor



Almanya'da nüfusun yaşlanması trendi yeni bir kavramı gündeme getirdi: "Büyükanne ihracatı". Bu kavramla Almanya'daki yaşlıların bakım masrafları açısından daha uygun maliyetler sunan ülkelerdeki bakımevlerine yerleştirilmeleri anlatılıyor. Polonya, Macaristan, Yunanistan ve hatta Tayland son zamanlarda Almanya'dan gelen yaşlılara bakımevlerini açan ülkelerden sadece birkaçı. Hatırı sayılır bir Alman toplumuna ev sahipliği yapan Türkiye'de ise bu konuda ihtiyaçlar bulunuyor. Alman Büyükelçiliği’nin açıkladığı bilgilere göre Türkiye'de 70 bine yakın Almanın yaşadığı öngörülüyor. Önemli kısmı emekli olan bu topluluğun temel ihtiyaçlarından bir tanesi kendilerine özel bakımevleri kurulması. Türkiye'de yaşayan Almanlar, Türkiye'de kalmak istedikleri için bir bakımevine ihtiyaç duyduklarını, buradaki sağlık ihtiyaçları için Almanya'daki sigorta kayıtlarını Türkiye'deki sisteme taşıdıklarını anlatıyorlar.

'Bakımevine Almanya'dan destek verilmedi'

Alanya’daki Türk Alman Dostluk Derneği’nin Başkanı Fahri Yiğit, emekli Almanların bakımevi ihtiyaçlarına yönelik şu ifadeleri kullanıyor: "Alanya'da 4 bin 500-5 bin civarında Alman vatandaşı yaşıyor. Burada yaşayan Almanların çoğu yaşlı insanlar, 75-80 yaşına geliyorlar. Dolayısıyla bakımevine ihtiyaçları bulunuyor. Daha önce Almanlara özel bir bakımevi kurulması girişimleri söz konusu olmuştu. Bakımevi için yer bulunmuş ve Almanya'dan gelen heyet incelemeler yapmıştı. Fakat Alman devleti destek vermedi. Alman bakımevlerindeki emeklilere sigorta kurumu ödeme yapıyor. Türkiye'deki Almanlar için ise böyle bir durum söz konusu olmadı. Dolayısıyla proje de rafa kalktı. Fakat bu ihtiyaç devam ediyor. Türkiye yabancı emekliler için maliyet açısından uygun bir ülke. Böyle bir bakımevi ciddi rağbet görecektir. Almanya'dan emekli olmuş Türk işçileri de bu bakımevlerini tercih edecektir."

'Türkiye'de kalmak istiyoruz'

Türkiye'nin Akdeniz kıyısında yer alan Alanya'da yaşayan Alman vatandaşlarının ifadeleri bu ihtiyacın altını çizer nitelikte. Alanya'nın Alman sakinlerinden Doris Köhler, yaşlanınca Alanya'da bir bakımevinde kalmak istediğini belirtiyor. Köhler, "Biz uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz ve yaşlanınca Alanya'daki bir bakımevinde kalmak istiyoruz. Hatta ölünce buraya gömülmek istiyoruz. Maalesef Alanya'da biz yabancıların kalacağı bir bakımevi yok. Almanya'dan kaydımızı aldırdık ve Türkiye'deki sağlık sigortasına kaydolduk. Başka ifade ile Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmetlerinden faydalanıyoruz." Werner Twiehaus ise, Türkiye'de yaşayan Almanların önemli bölümünün belli bir yaşın üzerinde olduğunu ve bakımevi istediklerini vurguluyor: "Biz Alanya'yı çok seviyoruz ve burada bir Alman bakımevi yapılmasını istiyoruz. Çünkü buraya yerleşen Almanlar daha çok emekli olanlardan oluşuyor. Alanya'da 5 bin civarında Alman yaşıyor bu nedenle böyle bir bakımevine ihtiyaç duyuluyor. Biz SGK'ya üye olduk ve Türkler gibi onun hizmetlerinden faydalanıyoruz."