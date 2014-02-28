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Dünya
Deutsche Welle

Almanlar 'aktif dış politika' istiyor

Almanya'da 2,5 ay önce işbaşı yapan 3. Merkel Hükümeti'nin aktif dış politika hamlesi vatandaştan da onay buldu.

28 Şubat 2014 16:46


Alman birinci televizyon kanalı ARD’nin "Deutschlandtrend" anketine katılan vatandaşların yüzde 74'ü, "güncel uluslararası sorunların çözümünde Almanya'nın daha güçlü bir diplomatik sorumluluk üstlenmesi gerektiğini" savundu.

Alman hükümetinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde çeşitli vesilelerle yaptıkları açıklamalarda, "Almanya'nın kriz bölgelerinde daha fazla sorumluluk üstlenme yönündeki kararlılığını" ifade etmişlerdi.

Almanya'nın askeri misyon sayısı artıyor

Almanya Savunma Bakanlığı, bir süre önce askeri eğitim faaliyetlerine destek vermek amacıyla Somali'ye asker gönderileceğini duyurmuştu.

Doğu Akdeniz'e yollanacak Alman askerleri Suriye'nin elindeki kimyasal silahların imhasıyla görevlendirilen gemilere destek verecek.

Alman-Fransız Tugayı da yerel silahlı kuvvetlere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Mali'ye gönderilecek.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ne de Alman askerlerinin gönderilmesi gündemde. Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker gönderme planları, kamuoyunda tartışmaya yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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