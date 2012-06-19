Güngör Uras

(Milliyet, 19 Haziran)

Yunanistan 'günah keçisi'

Avrupa Birliği’nin (AB) kaptanı Almanya. Euro sistemini kuran, işleten Almanya. Bu sisteme Yunanistan’ı dahil eden Almanya. Euro sistemine kabul edilirken Yunan halkı tembel değildi, Yunan ekonomisi iyi idi... Şimdi mi halk tembel oldu?. Ekonomi kötü oldu?

Pazar günü Yunanistan’da yapılan seçim öncesi Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild’in Yunanlılara hitaben yayınladığı açık mektupta Yunan halkı yerin dibine batırılıyordu. Gazetede tam sayfa olarak yayımlanan açık mektupta, “Paranızı biz ödüyoruz, oy kullanırken aklınızı başınıza alın” uyarısı vardı.

“Hata yapmayın. Özgür olduğunuzu söylüyorsunuz. Eğer bizim milyarlarımıza ihtiyacınız olmasaydı, o zaman sağdan olsun soldan olsun istediğiniz gibi seçerdiniz. İki yılı aşkın bir süredir banka otomatlarınızdan biz Almanların ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin koyduğu euro’lar çıkıyor. Şu çok iyi bilinmeli ki; eğer sizde AB içinde imzalanan bütün anlaşmaları hiçe sayarak tasarruflara ve reformlara son verecek partiler seçimi kazanırsa, biz de ödemeleri keseriz” deniliyordu.

Tüm suç Yunanlılarda mı?

Almanlar AB’deki krizin tek suçlusu olarak Yunanistan’ı görüyorlar. AB’deki kriz Yunanistan yüzünden mi çıktı? Yoksa Yunanistan AB’deki krizden en fazla etkilenen ülke mi?

The New York Times’ta 17 Haziran’da yayımlanan yazısında Paul Krugman “Almanların Yunanistan’ı şamar oğlanına çevirdiğini, Yunanistan’ın bugünkü duruma düşmesinde, Almanların getirdiği fakat işletemediği sistemin büyük rolü olduğunu” anlatıyordu. Paul Krugman para birliğinin nasıl işlemesi gerektiğine ABD’de federal hükümetin uygulamalarını örnek gösteriyordu. Federal yapıda eyaletlerde çıkan krizi federal hükümetin nasıl çözdüğü konusunda örnekler veriyordu. Florida’da konut balonu sorununun, Texas’ta kredi krizinin federal hükümet tarafından çözüldüğünü hatırlatıyordu.

Almanya’nın hiç mi suçu yok?

Yunanlılar şunu yaptı, bunu yaptı ama ortada bir gerçek var: Yunan ekonomisi zor durumda. Bugünkü yapıda bırakınız borçları ödeyecek yapıya kavuşması, ekonominin ayakta kalması imkânsız.

Nasrettin Hoca, merkebine her gün verdiği arpayı kesmeye başlamış. Ama bir gün bakmış ki hayvan ölmüş. “Tam açlığa alışacaktı... Yazık oldu” diye üzülmüş. İşte o biçim. “Maaşları kes. İşçileri çıkar. 150 bin kişiyi daha çıkar... Kamu hizmetlerini azalt!”

Sonuç: Yunanistan’da kiliseler imkânı olmayanlara yemek dağıtmaya başlamış.

Koalisyon hükümeti kurulabilir ise ne olacak? Yunanistan sorunu çözülmüş olacak mı? Hayır. Koalisyon hükümeti Almanya ile pazarlığa oturacak... Yunan sorunu yılan hikâyesi gibi uzayıp gidecek... Ta ki, euro sistemi çökünceye kadar. Felaket tellalı diye adlandırılan Amerikalı yatırımcı Marc Faber, “Yunanistan krizini çözemeyen Almanya belki 3-5 yıl sonra euro’dan çıkar” demiş...