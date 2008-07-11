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Spor

Almanca Köln'de öğrenilir

Almanya'da 2. ligden 1. lige yükselen FC Köln'de, 13 ülkeden 16 yabancı oyuncu bulunmasına rağmen sahada Almanca konuşuluyor.

11 Temmuz 2008 03:00

"Kölner Express" gazetesi, takımın teknik direktörü olan Christoph 
 Daum'un, Almanya'da bulundukları için sahada Almanca konuştuklarını, 
 bunun için Almanca dersi verildiğini söylediğini yazdı.
     
    Basketbolda olduğu gibi takım dilinin İngilizce olmasını oyuncularına 
 teklif ettiğini belirten Daum, ancak oyuncuların Almanca konuşmak 
 istediklerini kaydetti.
         
Gazetenin haberinde, lig şampiyonu olan Bayern Münih'in yeni teknik 
 direktörü Jürgen Klinsmann'ın ise, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde 
 iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için, 5 tercüman kabini bulunan bir 
 toplantı salonu hazırlattığı bildirildi. Bu salonda yabancı oyuncuların, 
 kulaklık takarak Klinsmann'ın konuşmalarını anında izleyebildikleri 
 ifade edildi. Daum ise, Klinsmann'ın yaptığı uygulamanın, oyuncuların alışma süresi 
 için iyi bir şey olduğunu, bu uygulamayı yabancı ülkelerden tanıdığını, 
 ancak bunun parasal bir konu olduğunu söyledi. (aa, Spor Servisi)

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