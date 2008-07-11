Almanca Köln'de öğrenilir

"Kölner Express" gazetesi, takımın teknik direktörü olan Christoph

Daum'un, Almanya'da bulundukları için sahada Almanca konuştuklarını,

bunun için Almanca dersi verildiğini söylediğini yazdı.



Basketbolda olduğu gibi takım dilinin İngilizce olmasını oyuncularına

teklif ettiğini belirten Daum, ancak oyuncuların Almanca konuşmak

istediklerini kaydetti.



Gazetenin haberinde, lig şampiyonu olan Bayern Münih'in yeni teknik

direktörü Jürgen Klinsmann'ın ise, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde

iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için, 5 tercüman kabini bulunan bir

toplantı salonu hazırlattığı bildirildi. Bu salonda yabancı oyuncuların,

kulaklık takarak Klinsmann'ın konuşmalarını anında izleyebildikleri

ifade edildi. Daum ise, Klinsmann'ın yaptığı uygulamanın, oyuncuların alışma süresi

için iyi bir şey olduğunu, bu uygulamayı yabancı ülkelerden tanıdığını,

ancak bunun parasal bir konu olduğunu söyledi. (aa, Spor Servisi)