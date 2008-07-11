Almanca Köln'de öğrenilir

"Kölner Express" gazetesi, takımın teknik direktörü olan Christoph
Daum'un, Almanya'da bulundukları için sahada Almanca konuştuklarını,
bunun için Almanca dersi verildiğini söylediğini yazdı.
Basketbolda olduğu gibi takım dilinin İngilizce olmasını oyuncularına
teklif ettiğini belirten Daum, ancak oyuncuların Almanca konuşmak
istediklerini kaydetti.
Gazetenin haberinde, lig şampiyonu olan Bayern Münih'in yeni teknik
direktörü Jürgen Klinsmann'ın ise, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde
iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için, 5 tercüman kabini bulunan bir
toplantı salonu hazırlattığı bildirildi. Bu salonda yabancı oyuncuların,
kulaklık takarak Klinsmann'ın konuşmalarını anında izleyebildikleri
ifade edildi. Daum ise, Klinsmann'ın yaptığı uygulamanın, oyuncuların alışma süresi
için iyi bir şey olduğunu, bu uygulamayı yabancı ülkelerden tanıdığını,
ancak bunun parasal bir konu olduğunu söyledi. (aa, Spor Servisi)