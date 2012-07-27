Almanya'da Katoliklerin sayısı azalıyor

Almanya’da Katoliklerin sayısı 2010 yılına kıyasla 100 bin azalarak 24 milyon 500 bine geriledi. Buna karşılık kilise vergilerinden toplanan para arttı.

Alman Piskoposlar Konferansı'nın açıkladığı istatistiklere göre ülkede Katolik mezhebine bağlı Hrıstiyanların sayısı azalmaya devam ediyor. 2000 yılında 26 milyon 800 bin üyesi olan Katolik Kilisesi geride kalan 12 yıl içinde 2 milyondan fazla üyesini kaybetti.

2011 yılında da yaklaşık 126 bin kişi Katolik Kilisesi’nden ayrıldı. Bu sayının bir kısmı ölenlerden oluşuyor. Geçen yıl 248 bin Katolik toprağa verildi buna karşılık 170 bin kişi vaftiz edildi.

Toplanan para artıyor

Geçen yıl içinde ülkede toplanan kilise vergilerinden Katolik Kilisesi'ne düşen pay ise artarak toplam 4 milyar 900 milyon euroyu buldu. Toplanan vergilerde bir önceki yıla göre 100 bin euroluk, 2005 yılına göre de 900 bin euroluk artış kaydedilmiş oldu.

Öte yandan Katolik Kilisesi sadece üye sayısında değil, din adamlarından oluşan personel açısından da kan kaybediyor. 1990 yılında Almanya’da 13 bin 318 papazlık kadrosu varken bu sayı 2011 yılında yüzde 14,4 oranında düşerek 11 bin 398’e geriledi. Rahip adaylarının sayısı da bir önceki yıla göre 30 azalarak 764 oldu. (Deutsche Welle Türkçe)

