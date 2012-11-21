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Dünya

Almanya'da bir gazete daha iflas bayrağını çekti

Frankfurter Rundschau gazetesinden sonra Alman medyasından bir iflas haberi daha geldi

21 Kasım 2012 17:07

Almanya'da iflas bayrağını çeken gazeteler arasına Financial Times Deutschland da katıldı. Gazetenin bağlı olduğu 'Gruner+Jahr' Yayınevi, zarar eden gazetenin yayımının durdurulacağını açıkladı.

Frankfurter Rundschau gazetesinden sonra Alman medyasından bir iflas haberi daha geldi. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde yer alan haberde, “Grun+Jahr” Yayınevi Yönetim Kurulu’nun, ekonomi gazetesi “Financial Times Deutschland”ı kapatmaya karar verdiği ifade edildi. Habere göre yönetim kurulu, kapatma kararına ekonomi medyasında kötü seyreden tirajları gerekçe gösterdi.

Reklam gelirlerinin azalması ve satışların düşmesi nedeniyle yayınevinin bu sene 15 milyon euro zarar edeceği tahmininde bulunuluyor. Bu zararın 10 milyon eurosunun ise Financial Times Deutschland gazetesinden kaynaklandığı, gazetenin yayına başladığı 2000 yılından bu yana toplam zararının 250 milyon euroya ulaştığı belirtiliyor. FAZ’da yer alan haberde, yayınevinin internette yayın yapma gibi alternatif çözüm modelleri üzerinde durmadığı, bunun ekonomik açıdan verimli olmadığı ifade edildi.

Gruner+Jahr” Yayınevi dört yıl önce kendisine bağlı ekonomi medyasında reform yaparak ayrı bir bölüm haline getirmişti. Steffen Klusmann yöneticiliğindeki merkez ekonomi servisi o günden bu yana Financial Times Deutschland'ın yanı sıra, “Impulse”, “Börse Online” ve “Capital” dergilerini de hazırlıyor.
Financial Times Deutschland gazetesinin tirajı 2012 yılının üçüncü çeyreğinde günde ortalama 102 bin dolayında idi. (Deutsche Welle Türkçe)

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