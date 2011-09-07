Alman Yüksek Mahkemesi Euro bölgesini kurtardı

T24- Almanya'da Yüksek Mahkeme, Euro Bölgesi kurtarma paketinin geleceği açısından merakla beklenen kararını verdi. Mahkeme, hükümetçe kararlaştırılan Yunanistan'a yardım paketinin anayasaya uygun olduğuna hükmetti.

Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, sözkonusu yardım paketinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 3 politikacı tarafından yapılan itirazı reddetti ve hükümet kararının anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.



Hrıstiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Peter Gauweiler ve beş ekonomi profesörü, kurtarma şemsiyesinin AB antlaşmalarına ve Alman anayasasına aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Davacılar, "hükümetin tasarıyı büyük baskı yaratıp alelacele gündeme alarak federal milletvekillerinin serbest karar verme hakkını kısıtladığı" gerekçesini dile getirmişti.





'Meclisin egemenlik hakkının gaspı'





Davacılardan ekonomi profesörü Joachim Starbatty, "Hükümetlerin uygulamaya koydukları bu kararlar, meclisin bütçeye ilişkin egemenlik hakkını ihlâl ediyor. Parlamentonun eli kolu bağlanıyor. Euro Bölgesi'ni ve euroyu korumak adına, bütçeye ilişkin temel egemenlik hakkını parlamentonun elinden almak, Avrupa'nın gelişimi düşüncesi ile bağdaşamaz" görüşünü savunmuştu.



Davacılar, Avrupa Merkez Bankası’nın Euro krizi karşında izlediği politikanın da kaygı yarattığını vurgulamıştı. Davacılar, Avrupa Merkez Bankası'nın borçlu ülkelerin devlet tahvillerini satışa çıkarmakla tehlikeli bir yol izlediğini öne sürmüştü. Profesör Startbatty, ''Hastalıklı devlet tahvillerini satışa çıkarmakla Avrupa Merkez Bankası aslında devlet borçlarını piyasaya sürmüş oluyor. Yani devlet borçlarını finanse etmek için para basıyor. Bu uzun vadede enflasyona ve finansal varlıkların değer kaybetmesine neden olacak bir harekettir'' şeklinde konuşmuştu.





'Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkarılmasına hayır'





Öte yandan, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı olan Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Philipp Rösler, "Hannoversche Allgemeine Zeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkartılması yönünde bazı parti arkadaşlarının yaptığı önerileri reddederek, böyle bir adımın ne siyasi, ne de hukuki açıdan mümkün olabileceğini söyledi.



Rösler, euro ülkelerindeki krizin, sadece söz konusu ülkelerin ortak çabalarıyla çözülebileceğini kaydetti.





Portekiz Başbakanı Gaspar'dan borç açıklaması





Portekiz Maliye Bakanı Vitor Gaspar, ülkesinin 2013 yılında finansmanını sağlayabilmek için piyasalara geri dönecek güçte olacağına dikkat çekerek, o zaman acil finansman dönemini geçmiş olacaklarını ifade etti.



Uyum sürecinin uzun olacağına ve 2012 yılı sonrasında da devam edeceğine işaret eden Gaspar, 2013 yılından itibaren ekonomide normalleşme koşullarının biraraya geleceğini vurguladı.



Gaspar, bu yıl yüzde 2,2, gelecek yıl ise yüzde 1,8 oranında daralacağını tahmin ettikleri ülke ekonomisinin ancak 2013 yılında yüzde 1,2 büyüme oranı ile resesyondan çıkacağını öngördüklerini belirtti.



Ağır bir borç sorunuyla mücadele eden Portekiz, Yunanistan ve İrlanda'nın ardından Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) finansal dış yardım talep eden üçüncü ülke oldu. Portekiz, geçen yıl bütçe açığını ve kamu borcunu azaltmak üzere reform yapma taahhüdüyle söz konusu kuruluşlarla, 78 milyar euro değerinde kredi anlaşması imzalamıştı. (Deutche welle)