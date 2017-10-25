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Alman yolculara havalimanında köpekli arama

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA) TÜRKİYE'den Almanya'nın Münih kentine giden Türk yolcuların köpeklerle aranması sonrası mütekabiliyet (karşılıklılık) doğrultusunda Almanya'dan gelen yolcular köpekle arandı

25 Ekim 2017 04:28

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA) TÜRKİYE\'den Almanya\'nın Münih kentine giden Türk yolcuların köpeklerle aranması sonrası mütekabiliyet (karşılıklılık) doğrultusunda Almanya\'dan gelen yolcular köpekle arandı.Almanya\'nın Bremen kentinden saat 22.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen Alman yolcular pasaport kontrolünden geçip bagajlarını almak için geldikleri gümrüklü bölgede narkotik köpeği tarafından aramaya tabi tutuldu.Yolcuların valizleri K-9 köpeği tarafından aramadan geçirildi.
 

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