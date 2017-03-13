Alman yetkililer Yücel'le görüştürülmüyor

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü bugün Berlin‘de gazetecilere yaptığı açıklamada, Deniz Yücel’in tutuklu bulunduğu cezaevine şu ana kadar hiçbir Alman büyükelçilik ve konsolosluk görevlisinin ziyaretinin mümkün olmadığını söyledi.

'Türk hükümetinin sözünü tutmasını bekliyoruz'

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım Başbakan Angela Merkel'e, Yücel'e konsolosluk desteği verilmesi için taahhütte bulunmuştu. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Biz Türk hükümetinin sözünde durmasını bekliyoruz. Bu taahhüdün uygulamaya konulmasında bazı zorluklar yaşıyoruz . Neyin engel oluşturduğu bilgimiz dışındadır ve bu öfkelendirici bir durumdur" ifadelerini kullandı. Sözcü, mevcut durumun öfke uyandırdığını belirtti.

'Adil ve hukuk devletine uygun yargılama'

Öte yandan federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin Yücel’in serbest bırakılması talebini bugün bir kez daha yineledi. Federal hükümetin Türk muhatapları ile temaslarında sürekli olarak Deniz Yücel'e konsolosluk desteği vermek istediklerini söylediklerini hatırlatan Seibert, sadece Yücel için değil, tüm tutuklu gazeteciler için adil ve hukuk devletine uygun bir yargılama talep edildiğini de sözlerine ekledi.

Konsolosluk desteği özellikle tutukluluk koşulları ile ilgili yardımları kapsıyor. Ancak Yücel hem Alman hem de Türk pasaportuna sahip olduğu için, Türkiye Yücel’e konsolosluk desteği verilmesi konusunda yükümlülük taşımıyor.

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel terör propagandası yaptığı gerekçesiyle şubat ayının sonundan bu yana Türkiye'de tutuklu bulunuyor. Yücel tutuklanmadan önce de yaklaşık iki hafta kadar gözaltında tutulmuştu.

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