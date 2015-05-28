T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman Yeşiller'e HDP suçlaması

AKP'den milletvekili adayı olan Ozan Ceyhun, Alman Yeşiller Partisi'nin seçimlerde HDP'yi destekleme kararını 'skandal' diye nitelendirdi.

28 Mayıs 2015 14:08

7 Haziran'da yapılacak seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adayı olan eski Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti üyesi Ozan Ceyhun Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuştu. Ceyhun açıklamasında, Alman Yeşiller Partisi'nin 7 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) destekleme kararını 'skandal' diye nitelendirdi. Ozan Ceyhun, "HDP, terör örgütü PKK'nın siyasi koludur" dedi.

Birlik 90/Yeşiller Partisi destek kararını partinin internet sayfasında Almanca, Kürtçe ve Türkçe duyurmuş, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir açıklamayı kendi sosyal medya hesabından da paylaşmıştı. Özdemir, “Özgürlük, Adalet, Sürdürülebilirlik ve Barış İçin” başlığıyla yayımladığı mesajda, "HDP'nin meclise girmesini, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve çözüm süreci açısından tarihi bir şans" diye nitelendirmişti.

Yeşiller Partisi'ni HDP'yi destekleme kararı nedeniyle eleştiren Ozan Ceyhun 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin İzmir'den 5. sıra milletvekili adayı. Ceyhun uzun yıllar Yeşiller Partisi'ndeydi. Ardından Sosyal Demokrat Parti'ye geçti. Ceyhun bir dönem Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği de yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AKPOzan Ceyhun Alman Yeşiller PartisiHDPHaziranAdaletKalkınma PartisiYeşillerSosyal Demokrat PartiOzan Ceyhun Alman Haber AjansıAlman Yeşiller PartisiHalkların Demokratik PartisiCeyhunPKKPartisiAlmanca KürtçeTürkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24