Alman Yeşiller'e HDP suçlaması

7 Haziran'da yapılacak seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adayı olan eski Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti üyesi Ozan Ceyhun Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuştu. Ceyhun açıklamasında, Alman Yeşiller Partisi'nin 7 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) destekleme kararını 'skandal' diye nitelendirdi. Ozan Ceyhun, "HDP, terör örgütü PKK'nın siyasi koludur" dedi.

Birlik 90/Yeşiller Partisi destek kararını partinin internet sayfasında Almanca, Kürtçe ve Türkçe duyurmuş, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir açıklamayı kendi sosyal medya hesabından da paylaşmıştı. Özdemir, “Özgürlük, Adalet, Sürdürülebilirlik ve Barış İçin” başlığıyla yayımladığı mesajda, "HDP'nin meclise girmesini, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve çözüm süreci açısından tarihi bir şans" diye nitelendirmişti.

Yeşiller Partisi'ni HDP'yi destekleme kararı nedeniyle eleştiren Ozan Ceyhun 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin İzmir'den 5. sıra milletvekili adayı. Ceyhun uzun yıllar Yeşiller Partisi'ndeydi. Ardından Sosyal Demokrat Parti'ye geçti. Ceyhun bir dönem Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği de yaptı.