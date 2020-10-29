Alman Yeşiller Partisi: Türkiye'ye denizaltı satışını durdurun

Alman Birlik 90 Yeşiller Partisi, Federal Hükümet'ten Türkiye'ye teslimat aşamasında olan denizaltı satışını durdurmasını istedi.

Spiegel Online'ın haberine göre, 'Türkiye'nin Akdeniz krizindeki kışkırtıcı bir siyaset uygulamasını' gerekçe olarak gösteren Yeşiller, denizaltı teslimatının engellenmesi için parlamentoya yazılı olarak başvurdu. Dilekçe Federal Meclis'te oylanacak.

Yeşiller'in yanısıra Sol Parti ve Sosyal Demokrat Parti SPD'den bazı milletvekillerinin de Türkiye'ye silah satışına karşı oldukları için iptal talebinin kabul edilmesinin mümkün olacağı belirtiliyor.

Birlik 90 Yeşiller Partisi'nin savunma politikası sözcüsü Katja Keul, "Cumhurbaşkanı bir NATO ortağı olan Yunanistan'ı askeri müdahale ile tehdit eden, insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi ilkelerini hiçe sayan bir ülkeye Almanya'nın silah satmasının sorumsuzluk olacağını" söyledi.

Alman Hükümeti, 2009 yılında, ThyssenKrupp'a Türkiye'de üretilecek 214 tipi 6 denizaltı için yedek parça satışına izin vermiş, Hermes garantileri ile de ödemeyi güvence altına almıştı.