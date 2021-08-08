Alman Yeşiller partisi: Türkiye'ye acilen yardım gönderilsin

Almanya’da Yeşiller partisi, Yunanistan gibi günlerdir yangınla mücadele eden Türkiye'ye de yardım gönderilmesini talep etti. Almanya, Yunanistan'a itfaiye ve yardım ekibi gönderiyor.

Almanya'da Yeşiller partisi Dış Politikalar Sözcüsü Omid Nouripour, günlerdir orman yangınlarına karşı mücadele eden Türkiye'ye yardım gönderilmesini talep etti. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Nouripour, "Alevlerle mücadelede Türkiye'nin acilen akla gelebilecek her türlü yardıma ihtiyacı var" diye konuştu. İki ülke arasındaki siyasi anlaşmazlıkların yardımın önünde engel teşkil edemeyeceğini de vurgulayan İran kökenli Federal Meclis Yeşiller Milletvekili, "Doğal afetlerde sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelere yardım söz konusu olamaz. Yunanistan, İtalya veya Türkiye; Hangi ülke afetle karşı karşıya ise acilen dayanışma göstermeliyiz" diye vurguladı.

Alman ekipler Yunanistan'a gidiyor

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, dün Yunanistan'da giderek daha tehlikeli hal alan yangınlarla mücadeleye destek amacıyla ülkeye Almanya'dan ekipler gönderileceğini duyurdu. Federal sisteme sahip olan Almanya'da Hessen ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinin itfaiyeleri ile ulusal ve uluslararası afetlerde yardım faaliyetleri yürüten Alman Teknik Yardım Kurumu'nun (THW) Yunanistan'a gitmek üzere yardım ekipleri hazırladığı açıklandı.

Türkiye gibi günlerdir yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da son günlerde başkent Atina'nın çevre mahalleleri ile Mora Yarımadası (Peleponez) ve Eğriboz Adası'ndaki (Evia) yangınlar nedeniyle pek çok bölge tahliye ediliyor.

Yunanistan'da çok sayıda yabancı ekip destek veriyor

Yunanistan'da başkent Atina'da korkutan alevlerin kontrol altına alındığı belirtilirken Eğriboz Adası'ndaki (Evia) yangının sürdüğü, pek çok vatandaşın bölgeden tahliye edildiği bildirildi. Halen bölgedeki yangında 263 Yunan, 200 de Ukraynalı ve Romen itfaiyecinin destek amaçlı görevi yaptığı açıklandı. 66 araç, yedi yangın söndürme uçağı ve helikopterin de destek verdiği Eğriboz (Evia) Yunanistan'ın ikinci büyük adası.

AFP, dpa/ETO, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe