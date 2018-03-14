Alman Yayıncılar Birliği'nden Türkiye'ye eleştiri

Alman Yayıncılar Birliği Türkiye'de ifade özgürlüğü alanında hâlâ eksiklerin bulunmasını sert bir şekilde eleştirdi. Alman Yayıncılar Birliği Başkanı Alexander Skipis, gazeteci Deniz Yücel'in ve yazar Aslı Erdoğan'ın serbest bırakılmış olmasının "Türkiye'de yumuşama süreci” yaşandığı anlamına gelmediğini ifade etti. Skipis, Çarşamba günü Leipzig Kitap Fuarı'nın açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin hâlâ hukuksuz bir devleti temsil eden bir despot tarafından yönetildiğini” söyledi.

Skipis, Deniz Yücel'in serbest bırakıldığı gün Türkiye'de altı gazetecinin "anlamsız terör propagandası suçlamaları” ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Deniz Yücel'in serbest bırakıldığı 18 Şubat'ta, aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bulunduğu altı gazeteci "anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Takibata uğrayanlarla dayanışma çağrısı

Alman Yayıncılar Birliği, dünyanın çeşitli ülkelerinde hakkında kovuşturma başlatılan ve cezaevinde tutulan gazeteci, kitabevi ve yayınevi sahipleri ile dayanışma için "wort-und-freiheit.de” adlı online bir portal hazırladı. Portalda, Mısır, Bangladeş, Çin, Hindistan, İran, Myanmar, Belarus ve Türkiye'de haklarında takibat bulunan veya tutuklanan gazeteci ve yayıncılarla dayanışma çağrısı yapılıyor.

Listede Türkiye'den, Belge Yayınları'nın kurucusu Ragıp Zarakolu, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında faaliyetleri durdurulan Evrensel Basın Yayım, Temmuz ayında tahliye edilen Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay ve cezaevinde bulunan ve sivil toplum alanındaki çalışmaları ile tanınan işadamı Osman Kavala bulunuyor. Portalda, söz konusu vakalara ilişkin protesto ve dayanışma mektupları göndermek için ilgili adresler yer alıyor.

Alman Yayıncılar Birliği Başkanı Skipis, "Herkesten dayanışma göstermelerini talep ediyoruz. Bu insanlar için kamuoyu yaratmak her şeyden daha önemli” şeklinde konuştu.

DW,KNA/JD,BK

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