Alman yayıncılar Aslı Erdoğan için İstanbul’a geliyor

Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği yöneticileri, Aslı Erdoğan’la ilgili temaslarda bulunmak için İstanbul’a geliyor.

Kültür Servisi’nin haberine göre, 2005’den beri Alman yayınevleri, kitabevlerinin çatı kuruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği (Börsenverein) Başkanı olan Alexander Skipis ve John Steinmark, İstanbul ziyareti süresince Aslı Erdoğan'la ilgili temaslarda bulunup açıklamalar yapacaklar.

Skipis, ayrıca Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya resmi birer dilekçeyle başvurup, hapishanede Aslı Erdoğan’la görüşmeyi talep etti. Skipis’in dilekçesinde “Tutuklu yazar Aslı Erdoğan’ı 12, 13 veya 14 Kasım 2016’da ziyaret etmeyi talep ediyorum. Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği’nin bir temsilcisi olarak, Aslı Erdoğan’ın külliyatı ve basım şartlarıyla ilgili görüşme amacıyla kendisini ziyaret etmek niyetindeyim” deniyor.

Skips, bir süre önce Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği adına, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve yazar Aslı Erdoğan’ın serbest bırakılmasına yönelik girişimlerde bulunmaları için Alman hükümeti adına Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’a bir online dilekçeyle çağrı yapmıştı. Buna paralel, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) da hapisteki Aslı Erdoğan’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Akabinde de Avrupa Parlamentosu, Aslı Erdoğan’a atıfta bulunulan Türkiye’deki gazetecilerin durumuna ilişkin hazırladığı ortak karar tasarısında, 15 Temmuz darbe girişimini güçlü şekilde kınayıp meşru kurumlara desteğini beyan ederken haklarında suç işlediklerine dair zorlayıcı delil olmaksızın tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılmasını istemişti.

Alexander Skipis, gelmeden önce gönderdiği notta da şöyle demişti:

“Türkiye hükümeti ifade özgürlüğü üzerinde büyük bir saldırı başlattı. Alman hükümeti ve AB Komisyonu artık bu konuda sessiz kalamaz. İfade özgürlüğü temel bir insan hakkıdır ve tartışılamaz. Politikacılar ve hükümetlerin bu temel hakkı, kullanılması onların politikalarına uysun ya da uymasın taahhüd ve teyit etmek zorunluluğu vardır. Biz siyasi çıkarlar için a ifade özgürlüğü nün çiğnenmesine izin veremeyiz. Biz, bu sessizliği kırmak ve ifade özgürlüğüne destek vermek adına açık bir sinyal göndermek için geliyoruz ve bu konuda hep birlikte çalışmamız gerekiyor.”

Skipis 13 Kasım Pazar, sat 15:00-16:30 arası, İstanbul Kitap Fuarı Karadeniz Salonu’nda, Aslı Erdoğan’a vurgu yapacağı “For Speech and Freedom” (Söz ve Ögürlük İçin) paneline katılacak.

Eğer Bakanlık izni çıkarsa Aslı Erdoğan’la görüşecek olan Skipis, 14 Kasım Pazartesi sabahı Aslı Erdoğan’ın avukatıyla görüşüp bilgi alacak ve görüşme izni alsın ya da almasın Pazartesi saat 14.00’de Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi kapısında Aslı Erdoğan’a dair bir basın açıklaması yapacak.