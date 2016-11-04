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Alman yayın devi Türkiye’den çekiliyor: Gelişmeler endişe verici!

Axel Springer CEO’su Doepfner, Doğan Yayın Holding'de kalan paylarını 2022'ye kadar kademeli olarak satacaklarını açıkladı

04 Kasım 2016 00:34

Avrupa’nın en büyük yayın şirketlerinden Axel Springer’ın CEO’su Mathias Doepfner, “Türkiye'deki gelişmelerin oldukça endişe verici olduğunu ve basın özgürlüğünün çiğnendiğini” söyleyerek Türkiye pazarından çekileceklerini açıkladı. Şirket, Doğan Yayın Holding’de kalan paylarını da kademeli olarak satacak.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Doepfner, Türkiye'ye yeni yatırım yapmayacaklarını ve Doğan Yayın Holding'de kalan paylarını 2022'ye kadar kademeli olarak satacaklarını belirtti.

Doepfner, ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçilmesinin güvensizlik yaratacağını ve ABD seçimlerinden "istikrar" çıkmasını umduğunu kaydetti.

Axel Springer CFO'su Julian Deutz, İngiltere ekonomisinin Brexit'in ardından "şaşırtıcı biçimde sağlam" kaldığını ifade etti. Deutz, İngiltere'deki işlerinin finansal sonuçlarının sterlindeki zayıflamadan etkilendiğini sözlerine ekledi.

Axel Springer satışlarının yüzde 15'ine yakınını İngilizce konuşulan ülkelerden, bu satışların büyük kısmınıysa İngiltere'den elde ediyor. 

 

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