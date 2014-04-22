Alman yaşlılara Polonyalılar bakıyor



Marzena Wojcik,Hermann-Klaus Mohlenkamp'ın yardımına koşuyor. Çünkü Mohlenkamp, tek başına koltuktan tekerlekli yürütece geçemiyor. Mutfağa bile gidemiyor.

78 yaşındaki Mohlenkamp için beş yıldır her hareket işkence gibi. Ocak ayında eşi de hayatını kaybetmiş.

Mohlenkamp, "Önce tek başıma denedim. Kâbus gibiydi. Mutfakta düşüp elimi kestim. Bir sepetin içine düştüm. Korkunçtu. Düşünmek bile istemiyorum"şeklinde konuşuyor.

Mohlenkamp, bir gün gazetede Polonyalı bakıcıları Almanya'ya getiren "Senioren Anker" adlı ajansın ilanını görmüş. Marzena Wojcik mart başında, evin birinci katına taşınmış ve yaşlı adama bakıcılık yapıyor. Haziran ortasında Polonya'ya gideceğini söyleyen Wojcik, "Sanırım iki hafta kalıp sonra geri döneceğim" diyor.#

Joseffa Gosse de parkinson hastası yaşlı bir adama bakıyor. Kendine ait bir odası var ancak banyo ya da mutfağı yok. Gosse, "Polonya'da iş bulmak zor. 58 yaşındayım. Bu işi daha da zorlaştırıyor" şeklinde konuşuyor.

Polonyalılara bakıcılık işi bulmasında aracılık eden ajans Beata Bajda tarafından kurulmuş. 1988 yılında Polonya'dan Almanya'ya gelen ve Bremerhaven kentinde yaşayan Bajda, Almanya'da 15 yıl boyunca hemşire olarak çalışmış. Talep çok fazla ve Alman personel çalıştırmak çok pahalı. Bu yüzden çoğu yaşlı, huzurevine taşınmak zorunda kalıyor. Bu durumda Doğu Avrupalı bakıcılar bir alternatif oluyor.

Polonyalı bakıcılar ayda yaklaşık bin 100 euro kazanıyor. Polonya'da aynı iş için bunun sadece üçte biri ödeniyor. Bremerhaven ve çevresinde şu anda 15 Polonyalı kadın çalışıyor. Bajda, şöyle konuşuyor: "Bunlar benim elemanım değil. Ben kimseye iş vermiyorum. Onlar Polonya'daki partner firmanın çalışanları. Bu, AB içinde insan gücü gönderme izni olan güvenilir bir firma. Çalışanlara oradan iş veriliyor."

100 bin Doğu Avrupalı

Joseffa Gosse, aşçılık eğitimi almış. Alman çift için kahvaltı hazırlıyor, çamaşırlarını yıkıyor, gezmeye çıkarıyor. Her zaman orada ve parkinson hastası yaşlı adamın düşmemesi için dikkat ediyor. 8 saat bakım, 8 saat ev nöbeti, 8 saat de uyku. Gosse ancak gece çok acil bir durum varsa hayır demeyeceğini ve yatağından kalkıp işe gideceğini söylüyor. Diğer bakım firmaları, Beata Bajda'yı elemanlarını köle gibi çalıştırmakla suçluyor.

Bajda, "Bu benim için en iyi reklamdı. Tabii bu bir ironi. Beni rakip olarak görüyorlar. Ancak biz AB ülkesiyiz. Polonya 2004'ten beri AB üyesi. 2011'den beri tam serbest dolaşım hakkımız var. Bu nedenle Alman piyasasında hizmet sunma olanağımız mevcut" ifadelerini kullanıyor.

Almanya'da tahminen 100 bin Doğu Avrupalı kadının Alman ailelerin yanında bakıcı olarak çalıştığı tahmin ediliyor. Evde bakım talep edenler ayda bin 800 euro masrafı göze almak zorunda. Bakım sigortasından ise ayda 500 euroluk katkı geliyor.