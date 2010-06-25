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Dünya

Alman Yargıtayı'ndan pasif ötanaziye yeşil ışık

Almanya'da Federal Yargıtay, yıllardır süren ötanazi tartışmasında “hastanın isteğinin” belirleyici olduğuna hükmetti.

25 Haziran 2010 03:00

T24- Almanya'da Federal Yargıtay, yıllardır süren ötanazi tartışmasında “hastanın isteğinin” belirleyici olduğuna hükmetti. 


Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Yargıtay'ın benimsediği yeni içtihat, hastanın bilincini kaybetmeden talep etmesi durumunda,  pasif ötanaziye (hastayı yaşatmaya devam edecek desteğin kesilmesine) yeşil ışık yakıyor.
 

Federal Yargıtay'ın kararı, Almanya'da tartışma yaratan bir yargılamanın ardından geldi. Hasta annesinin henüz bilinçliyken verdiği vasiyet üzerine, komaya girmesi sonrasında annesine pasif ötanazi uygulamak isteyen bir kadın, hastane görevlileri tarafından son anda durdurulmuş ve geçtiğimiz yıl 9 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Federal Yargıtay ise bugün verdiği kararda, hastanın bilinçliyken talep etmesi durumunda, iyileşme ihtimali kalmadığında, pasif ötanazi uygulanmasının suç oluşturmadığına hükmetti.

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