Alman yapı market devi Praktiker iflas etti

Almanya'da tanınmış yapı marketlerinden olan Praktiker'in iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, son yıllarda ödeme dengelerinde meydana gelen sorunlar, aşırı borçlanma ve ödeme yetersizliği nedeniyle iflas başvurusunda bulunulduğu açıklandı. Praktiker'in 9 ülkede 18 bin çalışanı olduğu, bunların 7 bininin Almanya dışında çalıştığı ifade edildi. Praktiker'in Almanya içinde 300 şubesi olduğu Almanya dışında da 130 şubesi daha bulunduğu belirtildi.

Verdi Sendikası çalışanların maaş zammında feragat etmeye hazır olduklarını açıkladı. Praktiker'in ortağı olan diğer bir yapı market Max Bahr'ın bu iflastan etkilenmediği ifade edildi. Firmanın işlerinin kötü gitmesindeki diğer bir faktörün de ağır geçen kış ve aşırı yağışlı bahar ayları olduğunu vurgulandı.

Türkiye'den çıkma kararı almıştı

Praktiker daha önce, Türkiye'deki dokuz mağazasını kapatarak ülkeden çıkacağını açıklamıştı. Praktiker CEO'su Armin Burger yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'deki gibi sürekli zarar eden bir işletmenin yükünü taşıyamayız. Türkiye'deki birimimizi satmak için yoğun çaba gösterdik ancak bizim için ekonomik olarak kabul edilebilir nitelikte bir anlaşmaya varamadık" ifadelerini kullanmıştı.