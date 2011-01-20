T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alman vizesi almak artık daha da zor

Federal Danıştay, Almanya’da kalmayacağını garanti etmeyene vize verilmemesi yönünde karar aldı.

20 Ocak 2011 02:00

T24- Federal Danıştay, Almanya’da kalmayacağını garanti etmeyene vize verilmemesi yönünde karar aldı. Böylece Dışişleri Bakanlığı, vize başvurularını, Almanya’da kalma şüphesi olduğu gerekçesiyle reddedebilecek.

Federal Danıştay aldığı kararla Almanya’nın dış temsilciliklerinden vize almayı zorlaştırdı. Alınan karar aile bireylerini ziyaret etmek isteyenleri de kapsıyor. Leipzig’de bulunan Federal Danıştay bu yöndeki kararını Faslı bir kadının başvurusu üzerine 11 Ocak’ta verdi.

Faslı kadın, eski eşinin yanında Almanya’da yaşayan 12 ve 9 yaşlarında iki çocuğunu ziyaret etme amacıyla Almanya’nın Rabat Başkonsolosluğu’ndan vize başvurusunda bulundu. Başkonsolosluk, kadının vize talebini Almanya’dan ülkesine dönmeyeceği şüphesi bulunduğu gerekçesiyle reddetti. Dava karşılıklı temyizlerle Federal Danıştay’a kadar gitti. Danıştay, 11 Ocak 2011’de aldığı kararında kararında kadının, çocuklarını ziyaret edip kısa süre sonra ülkesine dönmeyeceği ve Almanya’da sürekli kalmayı planladığı şüphesi olduğunu gerekçe göstererek vize talebinin reddedilmesini onayladı.


Türkleri etkiler


Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Kenan Kolat ise Danıştay’ın kararından en çok Türklerin olumsuz etkileneceğini söyledi. Kolat “Çıkan karar Türkiye’den Almanya’ya akraba ziyaretlerini zorlaştıracaktır” dedi. Berlinli Avukat Canan Bayram da Danıştay’ın aldığı kararın bundan sonra vize almayı zorlaştıracağını belirtti.


Vize mağdurları artacak


Berlinli avukat Canan Bayram, “Dış temsilcilikler zaten vize vermede zorluk çıkarıyorlardı. Bu kararla elleri daha güçlendi. Eskiden vize talebi reddedilenler dava açabiliyordu. Mahkemede orta yol bulunuyordu. Ve genelde de vize talebi yerine geliyordu. Bu karar sonrası artık vize talebi reddedilenler hukuki yollara başvursalar bile sonuç alamayacaklar. Birçok vize mağduru olacak” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24