Alman vizesi almak artık daha da zor

T24- Federal Danıştay, Almanya’da kalmayacağını garanti etmeyene vize verilmemesi yönünde karar aldı. Böylece Dışişleri Bakanlığı, vize başvurularını, Almanya’da kalma şüphesi olduğu gerekçesiyle reddedebilecek.

Federal Danıştay aldığı kararla Almanya’nın dış temsilciliklerinden vize almayı zorlaştırdı. Alınan karar aile bireylerini ziyaret etmek isteyenleri de kapsıyor. Leipzig’de bulunan Federal Danıştay bu yöndeki kararını Faslı bir kadının başvurusu üzerine 11 Ocak’ta verdi.

Faslı kadın, eski eşinin yanında Almanya’da yaşayan 12 ve 9 yaşlarında iki çocuğunu ziyaret etme amacıyla Almanya’nın Rabat Başkonsolosluğu’ndan vize başvurusunda bulundu. Başkonsolosluk, kadının vize talebini Almanya’dan ülkesine dönmeyeceği şüphesi bulunduğu gerekçesiyle reddetti. Dava karşılıklı temyizlerle Federal Danıştay’a kadar gitti. Danıştay, 11 Ocak 2011’de aldığı kararında kararında kadının, çocuklarını ziyaret edip kısa süre sonra ülkesine dönmeyeceği ve Almanya’da sürekli kalmayı planladığı şüphesi olduğunu gerekçe göstererek vize talebinin reddedilmesini onayladı.







Türkleri etkiler





Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Kenan Kolat ise Danıştay’ın kararından en çok Türklerin olumsuz etkileneceğini söyledi. Kolat “Çıkan karar Türkiye’den Almanya’ya akraba ziyaretlerini zorlaştıracaktır” dedi. Berlinli Avukat Canan Bayram da Danıştay’ın aldığı kararın bundan sonra vize almayı zorlaştıracağını belirtti.







Vize mağdurları artacak







Berlinli avukat Canan Bayram, “Dış temsilcilikler zaten vize vermede zorluk çıkarıyorlardı. Bu kararla elleri daha güçlendi. Eskiden vize talebi reddedilenler dava açabiliyordu. Mahkemede orta yol bulunuyordu. Ve genelde de vize talebi yerine geliyordu. Bu karar sonrası artık vize talebi reddedilenler hukuki yollara başvursalar bile sonuç alamayacaklar. Birçok vize mağduru olacak” dedi.