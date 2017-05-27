Alman vekillerin Konya'yı ziyaretine yeşil ışık

Federal Alman meclis üyelerinin Konya Hava Üssü'nde görev yapan Alman askerlerini ziyaret edebileceği bildirildi.

Alman Haber Ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı federal mecliste grubu bulunan partilerin ilgili milletvekillerine gönderdiği bilgi mektubunda, Türk hükümetinin Alman vekillerin Konya Hava Üssü'nde görevli Alman askerlerini ziyaretine itiraz etmeyeceği belirtildi.

Daha önce Der Spiegel yer alan haberde de, Alman vekillerin Konya Hava Üssü'nde NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Alman askerlerini ziyaret sorununun çözüldüğü belirtilmişti.

Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Konya'ya yapılan tüm uçuşların NATO uçuşu olarak deklare edilmesi önerisinde bulundu. Böylelikle, federal meclis üyelerinin Konya'ya yapacağı ziyaretlerin Türk hükümeti tarafından onaylanması gerekmeyecek.

Gabriel'in önerisine göre, NATO'nun Ankara'yı bilgilendirmesi yeterli olacak. Konya, NATO üssü olduğu için, Alman vekillerin Ankara'dan ziyaret izni alması gerekmiyor.

Ankara, mart ayında Sol Parti milletvekili Jan van Aken'in Konya'daki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemişti.

Haziran ayında ziyaret planlanıyor

NATO misyonu çerçevesinde Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlanan Alman askerleri IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona AWACS erken uyarı uçaklarıyla destek veriyor.

Konya Hava Üssü'nde 10 ile 20 arasında Alman askeri yer ekibinde görev yapıyor. Bunun yanı sıra uçuş ekibinin üçte birini Alman askerleri oluşturuyor. Her uçakta 24 asker bulunuyor.

Federal Meclis Savunma Komisyonu'nun önümüzdeki hafta içinde Konya'ya ziyaret tarihini ele alacağı, ziyaretin Haziran ayı ortalarında düşünüldüğü belirtildi.

İncirlik sorununda ilerleme sağlanamadı

Alman vekillerin İncirlik Hava Üssü'nde görev yapan Alman askerlerini ziyaret edebilmesi konusunda ise ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

Savunma Komisyonu'nun Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili üyesi Henning Otte, "İncirlik için henüz karar verilmedi" dedi. Otte, dpa'ya yaptığı açıklamada, "federal hükümetin kabul edilebilir bir çözüm için çabalarını sürdüreceğini" söyledi.

Savunma Komisyonu'nun Sol Partili üyesi Alexander Neu ise "Konya'ya ziyaret izninin İncirlik'e ziyaret izni yerine geçemeyeceğini" söyledi. Neu, Alman askerlerinin konuşlandığı yeri, Savunma Komisyonu üyelerinin ziyaret edebilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Merkel rest çekmişti

Ankara, Alman vekillerin İncirlik'te görev yapan Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemiş, buna gerekçe olarak Almanya'nın Türk subaylara sığınma hakkı tanımasını göstermişti. İncirlik'e ziyaret izni verilmemesi Ankara-Berlin hattındaki gerilimi tırmandırdı.

Brüksel'de yapılan NATO liderler zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaptığı ikili görüşmede de konunun gündeme geldiği belirtilmişti.

Merkel görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, eğer ziyaret izni verilmezse Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmek zorunda kalacağını vurgulamıştı.

Erdoğan ise Brüksel'e hareketinden önce Ankara'da yaptığı açıklamada, konuya ilişkin olarak "giderlerse biz 'güle güle' deriz" demişti.

İncirlik Hava Üssü'nde konuşlandırılan yaklaşık 250 Alman askeri IŞİD'e karşı oluşturulan uluslar arası koalisyon Tornado keşif uçakları ve havada yakıt ikmali destek sağlıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/ÖA