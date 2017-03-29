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Dünya
Deutsche Welle

Alman vekiller İncirlik'e gitmeyi planlıyor

Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu üyeleri 16 Mayıs'ta İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmeyi planlıyor.

29 Mart 2017 23:06

Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu'nun Sol Partili üyesi Alexander Neu, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Alman milletvekillerinin 16 Mayıs'ta İncirlik Üssü'nü ziyaret etmek üzere Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi.

Ziyaret talebinin "zihinlerin yatışmış olacağı umuduyla" 16 Nisan'daki referandum sonrasında yapılacağını belirten Neu, taleplerinin reddedilmesi halinde, Alman-Türk ilişkilerinin yeni bir dayanıklılık testine tabi tutulacağını ifade etti.

Türk-Alman ilişkileri Türk hükümetinden siyasetçilerin Almanya'daki referandum etkinliklerinin iptal edilmesi nedeniyle gerilmişti. Bu gerginlik öncesinde de Türkiye Alman politikacıların İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmelerine uzun süre izin vermemişti.

İncirlik ve Konya'daki askeri üslerde IŞİD'le mücadele için oluşturulan koalisyon misyonu çerçevesinde toplam 270 Alman askeri görev yapıyor.

Bazı Türk hükümet yetkililerinin Almanya'daki seçim kampanyası etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine Berlin ile Ankara arasında başlayan gerginlik nedeniyle koalisyon partilerinden ve muhalefetten politikacılar Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilmesini talep etmişlerdi.

"Alman hükümeti İncirlik'e alternatif arıyor"

Alman basınında yer alan haberlere göre Alman hükümeti İncirlik Üssü'ne alternatif olarak sekiz ülkede askeri üs belirledi. Die Welt gazetesinin haberine göre Alman hükümetinin İncirlik'e alternatif olarak askerlerini konuşlandırmayı planladığı yerler arasında Kuveyt, Ürdün ve Kıbrıs bulunuyor.

Sol Parti'nin Federal Meclis'te konuyla ilgili olarak verdiği soru önergesine yanıt veren Alman hükümeti, üslerin askeri amaçlara uygun olup olmadığının araştırılması amacıyla bu ülkelere ziyaretler yapıldığını "üslerde askerlerin muhtemel konuşlandırılması konusunda ise herhangi bir görüşmenin yapılmadığını” açıkladı.

Kıbrıs’taki üslerin Akrotiri ve Paphos adlı üsler olduğu da belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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