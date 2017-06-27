Alman vekiller: 'Adalet Yürüyüşü' "Hayır" diyen yüzde 50'yi temsil ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne Almanya'dan destek geldi. Almanya Federal Meclis Milletvekillerinden Dr. Dorothee Schlegel , Bärbel Kofler, Alman-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Michelle Müntefering ile İnsan hakları ve İnsanı Yardım Çalışma Grubu Sözcüsü Frank Schwabe yaptıkları ortak açıklamada ile "Adalet Yürüyüşü’nü saygıyla karşılıyor ve destekliyoruz" dedi.

BirGün Gazetesi'nin haberine göre, Alman vekillerin yaptıkları açıklamada 'Adalet Yürüyüşü' saygıyla karşılandığı belirtilirken Enes Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasının çarptırılması ile ilgili olarak "İsmini adalet kavramından alan Türk adalet sistemi, artık bu ismi taşıma hakkını kaybetmiştir." denildi.

'Adalet Yürüyüşü' referandumda "Hayır!" diyenleri sembolize ediyor

Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere, bugünlerde tüm baskı ve tutuklama tehditlerine rağmen demokrasi için yollara dökülen Türkiye’deki çok sayıda insanın sergiledikleri cesaret önünde saygıyla eğiliyoruz ve kendilerini desteklediğimizi ilan ediyoruz.

Bu Adalet Yürüyüşü, Anayasa değişikliği referandumunda yaklaşık yüzde 50 oranında “Hayır!” diyen, Türk toplumundaki demokratik güçleri sembolize etmektedir.

Bu yürüyüşe; vatandaşlık hak ve özgürlükleri uğruna mücadele etmek üzere arkasında çok sayıda insanı toplaması yolunda, ayrıca inançlarını ve demokratik değerleri giderek güçlenen korku ortamının ve toplumsal bölünmenin karşısına çıkarmaları için kendilerine kuvvet verme konusunda gerekli güce ulaşması yönündeki dileklerimizi iletiyoruz.