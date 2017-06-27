T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alman vekiller: 'Adalet Yürüyüşü' "Hayır" diyen yüzde 50'yi temsil ediyor

Türkiye’deki çok sayıda insanın sergiledikleri cesaret önünde saygıyla eğiliyoruz

27 Haziran 2017 18:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne Almanya'dan destek geldi. Almanya Federal Meclis Milletvekillerinden Dr. Dorothee Schlegel , Bärbel Kofler, Alman-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Michelle Müntefering ile İnsan hakları ve İnsanı Yardım Çalışma Grubu Sözcüsü Frank Schwabe yaptıkları ortak açıklamada ile "Adalet Yürüyüşü’nü saygıyla karşılıyor ve destekliyoruz" dedi.

BirGün Gazetesi'nin haberine göre, Alman vekillerin yaptıkları açıklamada 'Adalet Yürüyüşü' saygıyla karşılandığı belirtilirken Enes Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasının çarptırılması ile ilgili olarak "İsmini adalet kavramından alan Türk adalet sistemi, artık bu ismi taşıma hakkını kaybetmiştir." denildi.

'Adalet Yürüyüşü' referandumda "Hayır!" diyenleri sembolize ediyor

Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere, bugünlerde tüm baskı ve tutuklama tehditlerine rağmen demokrasi için yollara dökülen Türkiye’deki çok sayıda insanın sergiledikleri cesaret önünde saygıyla eğiliyoruz ve kendilerini desteklediğimizi ilan ediyoruz.

Bu Adalet Yürüyüşü, Anayasa değişikliği referandumunda yaklaşık yüzde 50 oranında “Hayır!” diyen, Türk toplumundaki demokratik güçleri sembolize etmektedir.

Bu yürüyüşe; vatandaşlık hak ve özgürlükleri uğruna mücadele etmek üzere arkasında çok sayıda insanı toplaması yolunda, ayrıca inançlarını ve demokratik değerleri giderek güçlenen korku ortamının ve toplumsal bölünmenin karşısına çıkarmaları için kendilerine kuvvet verme konusunda gerekli güce ulaşması yönündeki dileklerimizi iletiyoruz.

ETİKETLER

AlmanyaAdaletYürüyüşüVekillerDestekEnesBerberoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24