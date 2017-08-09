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Dünya

Alman vekil 'güvence' istedi: Türkiye'den çıkabileceğim kesin olmalı

Der Spiegel, Ankara'nın Alman milletvekillerine Konya'daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedenini, Alexander Neu olduğunu iddia etmişti

09 Ağustos 2017 20:00

Almanya'da Sol Parti (Die Linke) milletvekili Alexander Neu, Türkiye'deki Konya Hava Üssü'nde konuşlu Alman askerlerini NATO gezisi kapsamında ziyaret etmeden önce Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'güvence' talep etti.

Sol Parti milletvekili Alexander Neu, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin, kendisinin PKK ile bağlantısı olduğu yolunda 'saçma' bir iddiası olduğunu söyledi ve bu durumda güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.

Neu "Türkiye'de çıkabileceğim kesin olmalı" dedi.

"Türkiye'nin izin vermeme nedeni Sol Parti'li vekil" iddiası

Der Spiegel, Ankara'nın Alman milletvekillerine Konya'daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedeninin Sol Parti milletvekili Alexander Neu olduğunu iddia etmişti.

Spiegel'in Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, ziyaretin, Neu'un PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Türk tarafınca reddedildiği belirtilmişti.

Almanya, Türkiye'nin geçen ay, biri Alman 10 insan hakları savunucusunu tutuklamasının ardından vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyarmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, parlamento savunma komisyonun seçeceği yedi milletvekilinin Konya üssüne ziyaretinin gerçekleşmesini garanti altına almak için her şeyin yapılacağını belirtti.

"Geziye katılacaklar konusunda son söz Türkiye'de"

Bakanlık, buna rağmen geziye kimin katılabileceği konusunda son sözün Türkiye'de olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, yaptığı basın toplantısında, "Ziyaretin gerçekleşeceği konusunda Türk hükümetinin kesin taahhüdü var ve bu sözü tutmalarını bekleyeceğiz" dedi.

Temmuz ayında Almanların ziyaret talebini geri çeviren Türkiye, parlamenterlerin 8 Eylül'de bir NATO gezisi çerçevesinde Konya üssüne gelmelerini kabul etti.

Türk askeri üslerindeki Alman askerlerine erişim tartışmaları iki NATO müttefiki arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

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