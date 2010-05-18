Alman vekil 'çocuk pornografisinden' yargılanıyor

T24- Almanya'da, çocuk pornografisiyle ilgili fotoğraf ve görüntü bulundurmakla suçlanan eski Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Üyesi Jörg Tauss'un yargılanmasına bugün başlandı.



Karlsruhe Savcılığı, Tauss'u, çocuk pornografisi bulundurmak ve bunları başkalarına iletmekle suçluyor.



Savcı Stephanie Egerer-Uhrig, Tauss'un, 4 ile 17 yaş arasındaki çocukları gösteren fotoğraf ve videoları kendi bilgi sayarında bulundurmak ve 4 kişiyle bazı fotoğrafları cep telefonu üzerinden takas etmekle itham edildiğini belirtti.



Söz konusu fotoğraf ve görüntüleri bulundurduğunu inkar etmeyen Tauss ise bunu sadece araştırma amacıyla yaptığını, özel olarak bu malzemelere ilgisi olmadığını iddia ediyor.



Bu fotoğraf ve görüntüler geçen yılın Mart ayında, Tauss'un ofis olarak düzenlediği bir evde bulunmuştu.