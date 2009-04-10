Alman ve Yunan imamlar, Alanya'da

Antalya’nın Alanya İlçesi'ne davetli olarak gelen Almanya ve Yunanistan vatandaşı imamlar, önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri konferanslarla ilçede yaşayan Hıristiyanlar'ı İslamiyet'e davet edecek.



Sağlık, Eğitim, Bilgi, İletişim, Ahilik, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SEBİLAY) tarafından Alanya'ya davet edilen 2 Alman ve 1 Yunan asıllı imam, İslamiyet'i seçmelerinin sebebini Alanya'da anlatacak. Alman vatandaşı Suen Lau, Ebu Ademadini, yine Alman vatandaşı Tobias Jölling, Nuruddin adını alarak; Yunan vatandaşı Efstathios Tsiounis da Ebu Alia adını alarak müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra dine hizmet etmek isteyen yabancı uyruklu 3 kişi, Almanya'da imamlık yapmaya başladı. İslamiyeti yaymayı kendilerine görev edinen Alman ve Yunan imamlar, kurdukları `Cennete Davet' adlı dernek sayesinde son 2 yılda Almanya'da yaşayan 35 bin Alman vatandaşını müslüman olmaya ikna etti. İslamiyet'e gösterilen yoğun ilginin nedenlerini açıklayan imamlar, ``İslamiyet'in insanlığa verdiği değer, diğer dinlerden daha fazla, bu yüzden Alman vatandaşları hıristiyanlıktan koparak, müslümanlığa geçiyor. Şu an Almanya'da en güçlü din İslam olarak yayılıyor'' dedi.

