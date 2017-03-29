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Dünya
Deutsche Welle

Alman vatandaşı bazı Türkler Türkiye'ye giremedi

Türk makamlarının son aylarda Türkiye kökenli çok sayıda Almanın Türkiye'ye girişine izin vermediği belirtildi. Alman Dışişleri Bakanlığı bu bilgiyi doğruladı.

29 Mart 2017 20:14

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer Berlin'de yaptığı açıklamada, Türk makamlarının son aylarda Alman vatandaşı çok sayıda Türkiye kökenlinin ülkeye girişine izin vermediğini doğruladı. Schäfer, Bize bazı vakalar intikal etti. Konuyu gündemimize aldık ve ilgileniyoruz" dedi.

Sözcü Türkiye ve Almanya arasında varolan gerginlik nedeniyle ilgili kişilerin yaşadığı soruna bir çözüm bulunabilmesinin zor olduğunu belirtti.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi Ufuk Çakır kendilerine bu konuda çok sayıda vakanın bildirildiğini belirtti. Çakır yaptığı açıklamada, Türkiye'ye girmesine izin verilmeyenlerin çoğunun Kürt ve Alevi olduğunu ileri sürdü.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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