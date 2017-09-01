T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alman vatandaşı 2 Türk, FETÖ'den gözaltına alındı

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, (DHA) - ALMANYA'dan tatile gelen Türk asıllı Alman vatandaşı K

01 Eylül 2017 18:50

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, (DHA) - ALMANYA\'dan tatile gelen Türk asıllı Alman vatandaşı K.A. ve S.A., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı\'nda gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alman vatandaşı K.A. ve S.A., dün Antalya Havalimanı\'nda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.A. ve S.A., sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Türk asıllı oldukları açıklanan K.A. ve S.A.\'nin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu, bu nedenle gözaltına alındığı kaydedildi.
K.A. ve S.A.\'nın gözaltına alındığı Almanya Dışişleri Bakanlığı\'na da bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAALMANYATürkAlmanFETÖPDYAntalya HavalimanıAntalya Cumhuriyet BaşsavcılığıSağlıkEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüAlmanya Dışişleri Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24